Burgos reúne al montañismo castellano y leonés en la VIII Gala de la FDMESCYL La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el próximo sábado 8 de noviembre

BURGOSconecta Burgos Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:10 Comenta Compartir

La Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL) organiza el sábado 8 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Centro Cívico San Agustín de Burgos, la octava edición de la Gala de los Deportes de Montaña de Castilla y León. Un acto que reconocerá las actividades y trayectorias más destacadas del último año en las distintas modalidades que conforman la federación.

En la categoría de alta montaña/alpinismo, el jurado ha premiado la expedición formada por Sergio Abad Álvarez, Jesús María García Diéguez e Ismael Mediavilla Gutiérrez, por su sobresaliente actividad en la Cordillera Blanca (Perú). Durante 19 días en completa autonomía ascendieron varias cumbres de más de seis mil metros, como el Tocllaraju, el Urus o el Alpamayo, en una experiencia técnica y autosuficiente que refleja los valores del alpinismo más puro.

El Premio a la Trayectoria recae en Fernando Ruiz Sanz, alpinista y referente del montañismo castellano y leonés, cuya extensa carrera destaca por su compromiso con la montaña, la transmisión de valores y el impulso de este deporte en la comunidad.

En escalada, el reconocimiento es para Gonzalo Torre Robles, por la primera ascensión del pico Kaikiawila y la apertura de la vía 'Terra da Ginguba' en Angola, una línea de 480 metros y doce largos que combina dificultad, aventura y exploración, ejemplo de escalada clásica en entornos remotos.

En la modalidad de barranquismo, el premio ha sido para Jairo Treceño Gaite y Rubén del Río León, por el descubrimiento y equipamiento de nuevos barrancos en el entorno del Curavacas, en la Montaña Palentina. Los descensos del Barranco de la Huerta Grande y el Barranco del Hospital suponen una aportación inédita al barranquismo en la comunidad, abriendo nuevos itinerarios en un entorno de gran valor natural y técnico.

El galardón a la Promoción de las Montañas de Castilla y León distingue al proyecto 'Castilla y León en familia', una guía de rutas accesibles y divulgativas que fomenta el conocimiento y disfrute del medio natural desde una perspectiva familiar, inclusiva y sostenible. La publicación se ha convertido en una herramienta clave para acercar las montañas de la comunidad a nuevos públicos y fortalecer la identidad montañera de la región.

El Premio 'Cainejas', que reconoce el impulso al papel de la mujer en la montaña, ha sido concedido a Iberdrola, dentro de su programa Universo Mujer, por su apoyo continuado al deporte femenino y su contribución a la igualdad y visibilidad de las deportistas en disciplinas vinculadas al medio natural.

El Premio de Investigación ha recaído en Pedro Corbí Santamaría, por su tesis doctoral 'Influencia de la regulación del esfuerzo y de las nuevas tecnologías del calzado en el rendimiento de las Carreras por Montaña', defendida en la Universidad de León con calificación de sobresaliente y publicada en la revista Applied Sciences. Su trabajo analiza la relación entre fisiología, tecnología y rendimiento, aportando un valioso conocimiento al ámbito académico y deportivo.

Durante la ceremonia también se entregarán Menciones Especiales a Carlos Sainz Varona, primer presidente de la Federación Castellano Leonesa de Montañismo; Carlos Lozano Ruiz, por su labor en la inclusión y visibilización de las enfermedades raras a través del montañismo; Patricia Rubio Aranda, por sus veinte años de dedicación como secretaria general de la FDMESCYL; y al Club Deportivo El Nevero, en su 50 aniversario.

Sendero más popular

El reconocimiento al Sendero más popular de Castilla y León ha sido para el GR-298 Entre Molinos y Lameiros, promovido por el Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería. Se trata de una ruta lineal de unos 20 kilómetros en el noroeste de Zamora, que une Rihonor de Castilla con Calabor, pasando por Santa Cruz de Abranes, muy cerca de la frontera con Portugal.

También se rendirá homenaje a los deportistas que han completado la VIII edición del Trofeo de Cumbres de Castilla y León 'El Cainejo', como muestra de constancia y amor por las montañas de la comunidad, así como a los federados de la FDMESCYL con resultados destacados a nivel autonómico, nacional e internacional en carreras por montaña, escalada y esquí de montaña.

La VIII Gala de los Deportes de Montaña de Castilla y León volverá a poner en valor la pasión, el esfuerzo y el espíritu de superación de quienes hacen grande el montañismo en la comunidad. El acto contará con la presencia de autoridades, clubes, deportistas y familiares, y será conducido por los montañeros Isidoro Rodríguez Cubillas y Ana Isabel Martínez de Paz, quienes darán voz a las historias que representan la esencia de la montaña castellana y leonesa.