No hay quinto bueno para el UBU Colina Clinic

El UBU Colina Clinic tenía un duro rival enfrente este sábado en San Amaro. Lexus Alcobendas, actual campeón de la Copa del Rey, llegaba al campo burgalés con un solo partido perdido de los 4 primeros disputados. El equipo burgalés -que mostró mejor cara que en encuentros anteriores- salió dispuesto a imponerse pero se fue diluyendo con el paso del tiempo en el primer parcial. En la segunda parte, los gualdinegros plantaron cara al potente equipo madrileños pero no consiguió hacerse con la primera victoria de la temporada.

18 UBU Colina Clinic Van den Berg (Pedro González min. 65), Albaneda, Pisapia (Hasse min.50'), Matamu (Wagenaar min.50), Ascroft- Leigh, Guido, Sánchez, Snyman, Nicolás Herreros, Weersma, Surumi (Cronje min. 41), Norton, Nicolás Bianco (Molinero min. 50), Masuyama, Jo Mar Vuanivono 24 Lexus Alcobendas Villegas (Barrionuevo min.45), Ovejero (Marrón min. 68), España (Domínguez min. 50), Urbaitis (Cabrera min. 37), Tapili (Villanueva min. 41), Proto, Bast, Schab, Williams, Linklater, Londoño (Ignacio Martínez min. 68), Semple, Stewart (Cherr min.55), PazMartín García min. 65), Guillermo Domínguez tanteo: 3-0: puntapié de castigo de Weersma, 3-5: ensayo de Paz,3-7: transformación de Linklater, 6-7: puntapié de castigo de Weersma, 6-12: ensayo de Stewart, 6-14: transformación de Linklater, 11-14: ensayo de Cronje, 13-14: transformación de Weersma, 13- 19: ensayo de Bast, 13-21 transformación de Linklater, 18-21: ensayo de Cronje, 18-24: puntapié de castigo de Linklater árbitro: Maro Riera incidencias: Quinta jornada de la División de Honor de Rugby disputada en el campo de San Amaro ante más de medio millar de espectadores.

El primero en avisar fue el equipo visitante cuando en el minuto 10 pudo ponerse por delante gracias a un golpe de castigo que finalmente no subió al marcador. Los gualdinegros no querían que se repitiera la historia de partidos anteriores y puso todo de su parte para ser el primero en anotar. Albareda lo intentó con intentsidad en el minuto 6 aunque su jugada no llegó a subir en el marcador.

El UBU Colina Clinic se mostró rocoso en los primeros minutos de la primera parte. Se notaba el nerviosismo por adelantarse en el luminoso. Pero este fue un premio que costó que llegara. Por fin se movió el marcador en el minuto 15 tras la anotación de un golpe de castigo del UBU Colina Clinic que inauguró el marcador.

El cuadro burgalés estaba dentro del partido pero Lexus Alcobendas fue quien ensayó y trasformó en el min 20. El Alcobendas se sentía cada vez más cómodo sobre el césped mojado de San Amaro y se intentaban colar hasta el fondo. De nuevo en el minuto 26 un puntapié de castigo acercó al cuadro burgalés en el marcador. Fuerzas divididas sobre el terreno de juego hasta que al filo del descanso el equipo madrileño consiguió abrir brecha anotando ensayo y transformación para llegar 6-14 a la mitad del partido.

De tú a tú

El UBU Colina Clinic perdió la oportunidad de recortar distancia tras fallar un puntapié de castigo después del paso por vestuarios. Acto seguido volvieron a intentarlo gracias al ensayo y la posterior transformación anotadas. El marcador se ponía 13-14 con media hora de partido por delante. Poco duró la alegría en San Amaro, ya que el visitante firmó la misma jugada.

La insistencia de los del cuadro burgalés hizo que llegará la recompensa con la anotación de un ensayo. Ambos conjuntos apretaban para puntuar pero la intensidad del partido solo conseguía juego trabado que a ninguno del que ninguno de los dos salía beneficiado.

El partido continuó en la misma dinámica con un final en el que la victoria pudo caer de cualquiera de los dos lados. Primero el UBU Colina Clinic estuvo más cerca que nunca del primer trinfo con la anotación de un ensayo. Finalmente, el cuadro madrileño respondió con la misma anotación y remató con un puntapié de castigo que puso el 18-24.

En la jornada 6, el UBU Colina Clinic se enfrentará contra el Hernani fuera de casa. Será el sábado 26 de octubre, a las 17:00 horas