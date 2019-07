Gert Cronjé, nuevo jugador del UBU Colina Clinic Imagen del nuevo jugador del UBU Colina Clinic / BC El sudafricano Gert Cronjé llega para reforzar la línea de tres cuartos del club burgalés BURGOS CONECTA Burgos Miércoles, 10 julio 2019, 18:02

El UBU Colina Clinic sigue configurando su plantilla para llegar lo más preparado posible al inicio de temporada. Por ello, continua reforzando sus líneas y anuncia una nueva incorporación. Gert Cronjé es un tres cuartos sudafricano que llega al club burgalés tras haber disputado la Carrie Cup Sub 21 (competición nacional de rugby de Sudáfrica) con Natal Sharks .

Gert Cronjé tiene 21 años, mide 1'85 metros y pesa 85 kilos. En palabras del entrenador, David Martín, se trata de «un jugador muy polivalente», ya que puede jugar de 10 como de 12 o de 15.

Sorbre el rol que el sudafricano llega a desempeñar al UBU Colina Clinic, el técnico ha asegurado que «lo que queremos es que nos de seguridad en la recepción de patadas y velocidad».

Además de su trayectoria con los Natal Sharks, que comenzó su carrera en Sub 19 con Bokkies Sudafrica, fue seleccionado para Pumas Sub 19, debutando posteriormente en la Currie Cup Sub 20 con Pumas.