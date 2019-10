Las inscripciones para participar en el XVI Cross Atapuerca permanecen abiertas Senbere Teferi levanta las manos tras cruzar la meta en la edición del año pasado. / Ricardo Ordóñez/ICAL Todas se tramitarán a través de www.crossatapuerca.com hasta el 29 de octubre, en el caso de los colegios y clubes de Burgos, y hasta el 1 de noviembre para el resto de participantes BURGOS CONECTA Burgos Lunes, 7 octubre 2019, 11:27

Las inscripciones para participar en el XVI Cross Atapuerca ya están abiertas hasta el próximo 29 de octubre, en el caso de los colegios y clubes de Burgos, y hasta el 1 de noviembre para el resto de participantes.

La prueba, organizada por Diputación de Burgos a través del Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ), se celebrará el sábado, 9 de noviembre, en el circuito del Centro de Arqueología Experimental - CAREX de Atapuerca, a partir de las 10:45 horas.

Todas las inscripciones, salvo las de categoría Chupetines, que podrán formalizar su participación el mismo día de la prueba en el CAREX de Atapuerca, se tendrán que tramitar 'on line' a través de la web www.crossatapuerca.com Este mismo procedimiento deberán llevar a cabo los atletas de las categorías Sub 10 (Benjamín), Sub 12 (Alevín), Sub 14 (Infantil), Sub 16 (Cadete), Sub 18 (Juvenil), Sub 20 (Junior) y Máster, masculino y femenino.

Por su parte, los atletas populares deberán abonar, utilizando la pasarela de pago seguro de la Diputación, una cuota de 5 euros por la que tendrán derecho, además del dorsal, a una bolsa del corredor.

Como en años anteriores, para los atletas de las categorías absoluta femenina y masculina la inscripción será por invitación, por lo que todos los atletas que deseen participar en la prueba deberán enviar su solicitud por correo electrónico a crossatapuerca@diputaciondeburgos.es indicando en el asunto 'Inscripción Cross Atapuerca'.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el 3 de noviembre se publicará el listado de inscritos en la web: www.crossatapuerca.com El 4 de noviembre, hasta las 24:00 horas, se abrirá un plazo de reclamación sobre las inscripciones realizadas y el 5 de noviembre se publicará el listado definitivo con el dorsal ya asignado.