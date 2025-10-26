Furusato gana la carrera más difícil de Moto3

Jesús Gutiérrez Domingo, 26 de octubre 2025, 07:57 Comenta Compartir

La carrera de Moto3 debería haber arrancado a las cinco de la mañana en horario peninsular español. Sin embargo, justo antes de la salida, en la vuelta de formación, el campeón del mundo de Moto3, José Antonio Rueda, y al piloto suizo, Noah Dettwiler sufrieron un espeluznante accidente que alteró todo el programa del Gran Premio. El español se encontró con la moto del helvético prácticamente parada en la salida de la curva tres e impactó a gran velocidad. La gravedad de la situación obligó a sacar inmediatamente la bandera roja, mientras que los implicados eran atendidos primero sobre el asfalto, después en el centro médico del circuito de Sepang y finalmente eran evacuados en helicóptero a un hospital malasio. Al no haber vehículo de evacuación rápida, la acción en pista se mantuvo parada hasta durante casi dos horas.

Finalmente, la prueba de Moto3 arrancó reducida a diez vueltas de las diecisiete inicialmente previstas y con una atmósfera extraña en el paddock. En esas condiciones, se puso en marcha la carrera de la categoría pequeña, sin su campeón ni sin Dettwiler, y con la temperatura más alta de todo el fin de semana, lo que dificultaba aún más la situación.

Desde la salida tomó el mando Taiyo Furusato, que dejó claro que conocía la pista a la perfección de su etapa en las categorías de formación asiáticas, que disputan muchas de sus carreras en este circuito de Sepang. Desde la salida se escapó y completó todas las vuelta sen cabeza y en solitario, para ganar su primera carrera mundialista y la primera en años de un piloto japonés, para un país necesitado de estrellas.

El intenso calor, con casi sesenta grados en el asfalto, hizo que el agarre fuera mucho más bajo, lo que provocó que no se pudieran rodar en tiempos rápidos; y que además se vieran muchas salvadas delante, con lo que se prácticamente fue una carrera de eliminación por delante. Con Furusato en otra dimensión, el segundo grupo fue desmigándose hasta que apenas quedaron tres pilotos para jugarse dos posiciones de podio, Ángel Piqueras, Adrián Fernández y Guido Pini, aunque este último se fue al suelo justo antes de iniciar la última vuelta.

Tampoco hubo batalla entre los españoles, porque el intento de adelantamiento de Fernández en el giro final estuvo a punto de llevar al madrileño al suelo. Así que Piqueras sumó un buen segundo, en su objetivo por el subcampeonato. Y más cuando su principal rival, Máximo Quiles, sufrió varios sustos, incluido uno en la última vuelta, que le retrasó hasta la séptima posición. Y se queda a 14 puntos de la segunda posición general que tiene el valenciano. Cuarto finalizó el poleman David Almansa y quinto Álvaro Carpe. Hubo ceremonia de podio, pero no se descorchó el champán ya que todos pensamientos estaban en los dos compañeros que faltaban, Rueda y Dettwiler, en la carrera más difícil para los chavales de Moto3.

