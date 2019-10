El burgalés Nicolás Álvarez jugará la final internacional del 'Red Bull Next Gen Open' Nicolás Álvarez en acción en su partido en el 'Red Bull Next Gen Open' disputado en Barcelona. / Adriá Moles / Red Bull Pool Content La mayor potencia y consistencia del joven burgalés de 18 años se hicieron fuertes sobre la tierra batida | Álvarez se ha proclamado campeón de la final nacional del torneo BURGOS CONECTA Burgos Domingo, 6 octubre 2019, 19:33

Ya venía avisando y las predicciones se han cumplido. Este mediodía, el burgalés Nicolás Álvarez, de 18 años, se ha proclamado campeón de la final nacional del Red Bull Next Gen Open al derrotar a su amigo, el jerezano Pablo Llamas, por 4-3, 4-3 y 4-3. Con esta victoria Álvarez ha ganado también la plaza para competir en la final internacional de Milán, que se disputará del 5 al 9 de noviembre.

En una final al mejor de 5 sets cortos, la mayor potencia y consistencia de Álvarez se hicieron fuertes sobre la tierra batida de la pista 6 del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Esta era la primera vez que estos dos jóvenes tenistas se veían las caras en una competición. «Entrenamos mucho juntos. Pablo es uno de mis mejores amigos en el circuito, así que nos conocemos bien y sabía que iba a ser una lucha tremenda», ha comentado Álvarez tras la victoria. «Me he encontrado muy bien durante todo el torneo y la clave de hoy ha sido adaptarme al nuevo formato, mantener la concentración y las emociones a raya en todo momento porque los sets a cuatro hacen que todo sea mucho más intenso y no te puedes despistar ni un momento», ha explicado el joven tenista.

Desde los cuatro años creciendo como tenista

Nicolás comenzó a jugar al tenis a los cuatro años y con tan solo 5 cinco fue el alumno más joven de todos al ingresó en el Centro de Tecnificación de Burgos. Desde entonces el camino le ha llevado a seguir compitiendo y creciendo como tenista. Hasta marzo lo hacía en su Burgos natal, pero esta pasada primavera todo el grupo de entrenamiento de la Academia Oliveira Tennis Pro dieron el salto y se mudaron a Valencia. El clima y la posibilidad de entrenar también en tierra ha sido un cambio positivo para este burgalés, diestro de 1,90 metros de altura de 18 años cumplidos en mayo, quien da sus últimos pelotazos entre los juniors pero ya piensa en el circuito profesional.

Jugar la final internacional del Red Bull Next Gen Open en Milán el próximo noviembre será una oportunidad única de medirse con los mejores de la competición pero también para vivir desde dentro la experiencia de participar en uno de los mejores torneos del circuito de la ATP.

«Tengo ganas de ir a Milán, es una motivación extra para este final de temporada», ha asegurado confiado Nicolás, quien se confiesa admirador de Rafa Nadal, por lo que «ha conseguido y por todas las veces que se ha recuperado de situaciones difíciles. También me fijo mucho en Federer por su tenis». No se quiere poner metas, o al menos no decirlas en alto, ya que «las metas son para uno y para motivarse al principio de cada año pero prefiero vivir el día a día porque el tenis es muy largo y pueden pasar muchas cosas».

Y sin mucho tiempo para celebraciones, Nicolás Álvarez y su entrenador Cristiano de Oliveira han puesto rumbo a Ribarroja, en Valencia, donde debían de llegar antes de las 6 de la tarde para firmar y competir en el siguiente torneo.

Sobre el 'Red Bull Next Gen Open'

Alvarez competirá del 5 al 9 de noviembre en Milán en la final internacional del Red Bull Next Gen Open junto a otros siete jóvenes. El Red Bull Next Gen Open nace con el objetivo de convertirse en el torneo de tenis mundial más importante para tenistas de menos de 21 años. Este es el primer torneo de tenis organizado por Red Bull. El año pasado 8 jugadores invitados de 5 países diferentes (Italia, Japón, Rumania, España, Holanda), más tres tenistas invitados (clasificados alrededor del 450 en el ATP Tour) participaron en la primera edición de este evento global, jugado con las mismas reglas y tecnología que en las Next Gen ATP Finals. En 2019, se celebrarán torneos clasificatorios en Italia, Holanda, Rumania, Japón y España. Los cuatro ganadores de los torneos nacionales, y tres invitados de la organización conformarán la lista de participantes de la edición de este año del Red Bull Next Gen Open, que tendrá 20.000 dólares en premios.