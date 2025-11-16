En directo | Alcaraz vuelve a restar para ganar el primer set

Un cetro que ha defendido con uñas y dientes Jannik Sinner, que estuvo sin competir algo más de tres meses. Que no lo soltó hasta que llegó al otoño y que incluso hace dos semanas regresó a él hasta que no ha podido retenerlo en estos días. Y esto porque de los 12 torneos jugados ha logrado llegar a 10 en la final, conquistando 5 entorchados: Open de Australia, Wimbledon y Masters1000 de París como más destacados.