En directo | Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti
Ya calientan ambos tenistas con sus raquetsa sobre la pista. Ganando en sensaciones con los primeros golpeos y preparando todo a lo que, en ierto sentido, es una final para ambos. Alcaraz en busca del primer puesto y el número 1 a final de año, Musetti tratando de estar en la siguiente ronda.
¡¡Saltan los dos tenistas a la pista!! Juego de luces espectacular para dar paso a este decisivo partido del primero de los grupos de este torneo. Poco tiempo para que vuelen los raquetazos en Turín.
Se ponen a punto los dos tenistas en el túnel que da entrada a la pista. Bandas elásticas, ejercicios de resistencia para poner los músculos a punto... Los dos se aislan lo máximo posible para prepararse mentalmente también.
En este partido que Musetti jugará en casa, en Turín, la estrategia en los entrenamientos de ambos jugadores cobrará un peso mayúsculo. También el descanso que hayan dado a su cuerpo en un torneo que está siendo intenso y complicado.
Como se está observando en estas ATP Finals, el aspecto mental está teniendo una gran importancia en el resultado final de los partidos. No se puede dar nada por sentado y cualquier cosa es posible a pesar de los inicios.
Sea cual sea el resultado, los dos tenistas que obtengan su puesto hoy tendrán que esperar para conocer a sus rivales en la siguiente fase. El otro grupo con Sinner, Zverev, Auge-Aliassime y Shelton todavía está por decidirse.
Los 24 títulos en la carrera de Alcaraz toman contraste con los dos que ha conseguido en su carrera Musetti. Una diferencia gigantesca que también se refleja en el ránking ATP. Primero contra noveno.
El revés puede ser una de las cosas que llamativas hoy. El golpeo a una mano de Musetti, siempre delicado y técnico frente al goleo a dos manos de Alcaraz, algo más tosco pero en lo que ha puesto énfasis en su mejora el murciano.
Eso sí, la victoria del murciano hace que todo dependa de él para el segundo puesto. Su victoria por cualquier resultado haría que De Miñaur acabara como segundo del grupo.
¿Por dónde pasan las opciones de Alcaraz? Será primero si vence a Musetti en dos o tres sets. Si el italiano vence al español, entonces quedaría primero y Alcaraz acabaría pasando como segundo de grupo.
El partido tendrá una importancia gigantesca para un Alcaraz que se juega cerrar el año como número 1. Una victoria más en las ATP Finals le afianzarían como el mejor tenista de 2025 en el ránking.
En líneas generales, el año de Alcaraz es superior al de Musetti. 67 victorias frente a 44, y un total de 8 títulos para el español ante un italiano que puede marcharse de vacío si no consigue ganar esta última competición de 2025.
En un nuevo contexto, estas ATP Finals dejarán atrás el mal sabor de boca que dejó el último cara a cara entre ambos en Roland Garros. Un enfrentamiento igualado en el que Lorenzo Musetti -en semifinales- tuvo que retirarse debido a problemas físicos.
Este 2025 ambos se han enfrentado en tres ocasiones, por lo que esta será la cuarta en la que pongan en juego sus raquetas. Una de ellas fue una final, las otras dos semifinales.
Hasta cierto punto es paradójico que el primer duelo entre ambos, en un lejano 2022, acabó con esa solitaria victoria para el contendiente italiano. Desde entonces, los seis triunfos posteriores han caído de lado español.
Con la confianza por las nubes, este enfrentamiento llega con un balance muy claro para el de El Palmar. Un 6-1 en sus duelos individuales ante Musetti le colocan como el favorito para esta contienda.
La anterior jornada de ambos tenistas se saldó con victorias de su lado. En ambos casos, además, remontando una situación adversa. Musetti lo consiguió primero contra De Miñaur, y Alcaraz lo hizo posteriormente contra Fritz.
Delante, Musetti tratará de estar también en las semifinales. El italiano apretó las cosas después de su última victoria, y luchará por complicar todo al murciano en este duelo particular. Solo puede ganar para seguir vivo.
Presentándose como primero de grupo, Alcaraz puede sellar su puesto de obtener una victoria. En su mano estará seguir en el torneo con un paso firme que ilusiona. Su puesto en la siguiente ronda es seguro.
¡Saludos a todos y todas! Llega la última prueba de Carlos Alcaraz en las ATP Finals. Delante, Lorenzo Musetti tratará de robarle cualquier tipo de esperanza al tenista español.
