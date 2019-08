Nadal renuncia a Cincinnati por cansancio El español, recién coronado en Montreal, renuncia a disputar el Masters 1.000 de Cincinnati con el número dos en el bolsillo hasta el US Open ENRIC GARDINER Lunes, 12 agosto 2019, 10:22

Rafael Nadal no disputará el Masters 1.000 de Cincinnati. El español dijo, tras ganar su tercer título de la temporada en Montreal, que se reuniría con su equipo y decidiría si tomar parte o no en el último torneo preparatorio para el Abierto de los Estados Unidos. Horas después, llegó la confirmación. El balear, por segundo año consecutivo, no tomará parte en el torneo que se juega en el Lindner Family Tennis Center, donde ha triunfado solo una vez en 2013.

Del binomio Canadá (que se juega un año en Montreal y Toronto) y Cincinnati, Nadal siempre ha mostrado predilección por el primero, quizás por unas condiciones más lentas que favorecen su juego. Este año y tras por primera vez en su carrera revalidar un título sobre pista rápida, volverá a no estar presente en Cincinnati, donde sí jugarán el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer.

El motivo que ha alegado Nadal ha sido la fatiga y es que pese a solo haberse dejado un set por el camino al triunfo y no haber disputado las semifinales por la baja de Gael Monfils, el español tiene presente la experiencia del año pasado.

Después de ganar en Toronto y bajarse de Cincinnati, el español llegó a Flushing Meadows, donde una lesión de rodilla le obligó a retirarse en semifinales y, a la postre, a echar el telón a la temporada antes de tiempo.

Esta temporada, Nadal ha aumentado el número de partidos jugados a estas alturas, un dato que se entiende por el hecho de que ha alcanzado mínimo las semifinales en nueve de los diez torneos que ha disputado, es decir, en todos menos en Acapulco (México).

Los 47 encuentros, con un balance de 41 victorias y 6 derrotas, quedan por encima de los 43 (40-3) del año pasado y no dejan signo de problemas físicos desde aquel bache entre Indian Wells, cuando no se pudo presentar a la semifinal ante Federer y se tuvo que saltar el Masters 1.000 de Miami.

Además, Nadal faltará a la cita de Cincinnati con la tranquilidad de haber retenido el número dos del mundo hasta la disputa del Abierto de los Estados (26 de agosto al 8 de septiembre).

La clasificación a la final en Montreal le aseguraba no perder el escalón este lunes y el triunfo provoca que Federer, que defiende en Cincinnati la final del año pasado, no pueda alcanzarle ni ganando el torneo.

Un respiro que le permitirá evitar a Novak Djokovic hasta una hipotética final en Nueva York, aunque la amenaza de Federer en una plaza en la que no vence desde 2008 seguiría presente en semifinales siempre y cuando así lo decida el sorteo del cuadro final.

La baja de Nadal no es la única que ha provocado Montreal, ya que Bianca Andreescu, que venció también en el torneo canadiense, ha decidido no disputar el torneo estadounidense debido a un cambio en su calendario.