Entrevista Jordi Arrese: «Yo veo a Nadal en la final del US Open» Jordi Arrese, comentarista de Eurosport. El que fuera plata olímpica en Barcelona 92, ahora comentarista en televisión, radiografía el próximo Abierto de los Estados Unidos donde ubica a Nadal en la final ENRIC GARDINER Madrid Viernes, 23 agosto 2019, 10:31

Jordi Arrese (Barcelona, 1964) descuelga el teléfono a media tarde durante sus vacaciones. El mar está bravo y tendrá que esperar para poder adentrarse en él. Aprovecha en ese momento para atender a este medio y dar su visión de un Abierto de los Estados Unidos que está a punto de comenzar (26 de agosto al 8 de septiembre) y donde forma parte del equipo de comentaristas de Eurosport, canal que televisará en exclusiva el último Grande del año con más de 300 horas de emisión en directo.

Pregunta: ¿Qué espera Jordi Arrese del Abierto de los Estados Unidos?

Respuesta: De este US Open espero lo que está pasando en los últimos Grand Slams. Los hombres lo dominarán los tres veteranos y en las mujeres hay más de diez jugadoras con la posibilidad de poderlo ganar.

P: ¿Le beneficiaría al tenis tener un campeón diferente a Nadal, Djokovic y Federer?

R: Cualquier cosa que venga es buena, tanto que lo consigan ellos como que no. Ellos están marcando una época que es brutal, que es histórica, en la que están mirando entre ellos tres quién bate el récord de Grand Slam. Creo que es algo muy difícil de conseguir, que va ser difícil que se repita, porque los jóvenes de hoy en día no tienen la mentalidad de los de antes y, sobre todo, la de estos tres. Habrá algún momento que se colará alguno de los jóvenes, no queda otra. Sinceramente, a cinco sets, todavía les falta un poco en tema mentalidad, al menos, hasta que se cansen estos.

P: Siempre se mira desde la perspectiva de que los jóvenes no dan el paso, pero también habría que pensar y disfrutar de una época y unos jugadores que son irrepetibles.

R: Yo sinceramente pienso que no es nada malo que sigan los mismos, porque han marcado una época. Puede haber sorpresas en Masters 1.000, que son a tres sets, pero en Grand Slam, a cinco, no lo veo. Es aquí cuando la mentalidad de estos jugadores se ve más clara. A cinco es más duro, se necesita más paciencia, es donde se marcan las diferencias. A mí me dicen que Nadal está así o tal, pero da igual, cuando lleguen los cinco sets va a ser mucho más duro. Los jugadores lo ven desde otro prisma y ven más posibilidades de ganarlos a tres que a cinco.

P: ¿Sería una sorpresa que Nadal y Djokovic no llegaran a la final?

R: Los dos son favoritos, un poco más que Federer. Pero Federer siempre está ahí y tiene un tipo de juego que a los dos les puede hacer mucho daño. Federer tiene que llegar totalmente descansado para tener esa posibilidad. Para mí, los tres están en un grado muy cercano de favoritismo. Los tres tienen que estar ahí. Es difícil que veamos una final sin dos de ellos tres.

P: ¿Los dos puntos de partido perdidos por Federer en la final de Wimbledon fueron su última oportunidad para ganar un Grand Slam?

R: Yo le doy cancha siempre. A Federer lo veo siempre tan bien y es tan bueno que siempre le doy esa oportunidad. Está claro que un poco menos que a Rafa y a Djokovic por un tema físico.

P: ¿Qué diferencias ve entre el Nadal que llega aquí el año pasado y este? A nivel de resultados es muy parecido (semifinales en Wimbledon y título en Canadá).

R: Creo que ha cogido mucha confianza, está muy seguro. Es importante que jugó en Montreal y luego ha descansado. Al final yo a Rafa siempre le doy muy buenas opciones. Supongo que en el torneo utilizarán la bola de siempre. Es una bola que le perjudica un poco más, porque coge menos efecto, pero viniendo bien mentalmente, con confianza y habiendo podido preparar el torneo con descanso, yo lo veo en esa final.

P: Uno de los jóvenes que mejor lo está haciendo es Daniil Medvedev, campeón en Cincinnati. Sin embargo, la gente le critica que juega feo. ¿Qué es jugar feo?

R: Hablan de jugar feo porque tiene una derecha que no es muy estilista que diría yo (risas). Es un jugador muy trabajador, que lo tiene muy claro. Todos estos jóvenes que trabajan muy duro, que yo creo que es lo que les está faltando a muchos, año a año van rompiendo barreras. Es cierto que no juega tan bonito, es más robótico, no es tan estilista como los demás. Va a haber un momento en el que los tres desaparecerán, ya sea por lesiones o por edad... Federer ha cumplido 38 y está claro que él lo va a dejar cuando vea que ya no puede luchar para ir a ganar otro Grand Slam.