Campofrío vende el matadero y la sala de despiece de Carnes Selectas a Vall Companys Sigma Europa, matriz de Campofrío, alcanza un acuerdo con el grupo catalán para ceder parte de la planta productiva de Carnes Selectas en Burgos

BURGOSconecta Burgos Jueves, 30 de octubre 2025, 13:29 | Actualizado 13:47h.

El matadero y la sala de despiece de Carnes Selectas en Burgos cambia de propietarios. Según han confirmado en un comunicado, Sigma Europa, grupo matriz de Campofrío y Campofrío Frescos, ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Vall Companys mediante el que cede la propiedad y gestión de la planta de Villalonquéjar a cambio de la explotación porcina Agroalimentaria Chico, recientemente adquirida por el grupo catalán.

En concreto, este acuerdo, que está sujeto todavía a la presentación formal y a la aprobación pertinente por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), consistirá en una parte en la transferencia de la explotación porcina Agroalimentaria Chico, recientemente adquirida por Grupo Vall Companys, a la sociedad Deporcyl, participada mayoritariamente por ambos grupos.

El acuerdo, que aún está pendiente de presentación formal y aprobación por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), prevé que Grupo Vall Companys asuma la participación mayoritaria y la gestión de las instalaciones de matadero y sala de despiece de Burgos, mientras que Sigma Europa mantendrá su condición de socio.

Así, el grupo catalán pasará a controlar el 75% de Carnes Selectas, que realizará en exclusiva tareas de matadero y de sala de despiece, mientras que Campofrío mantendrá el 25% restante. Por su parte, el área de elaborados frescos se integrará en una nueva sociedad.

De esta forma y tras esta alianza estratégica, Sigma Europa conservará la propiedad y la gestión operativa exclusivas de la planta dedicada a la elaboración de productos cárnicos frescos dirigidos al consumidor final, que operará a través de su filial Campofrío Frescos, manteniendo el control total sobre esta línea de negocio.

La multinacional mexicana ha asegurado que esta especialización fortalecerá su posicionamiento, facilitando el acompañamiento a sus clientes en el crecimiento de una categoría con gran proyección.

Según apuntan ambos grupos empresariales, el acuerdo permitirá potenciar sus fortalezas complementarias. Así, Sigma Europa centrará su actividad en la innovación, elaboración y comercialización de productos cárnicos frescos y elaborados para el consumidor, con marcas como Campofrío, Campofrío Frescos, Navidul, Revilla y Oscar Mayer, mientras que Grupo Vall Companys se enfocará en la gestión ganadera y de matadero, ámbitos en los que cuenta con amplia experiencia y un claro reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Compromiso con el empleo

En el contexto de esta operación, tanto Sigma Europa como Valls Companys han reafirmado su «compromiso total» con el empleo, la continuidad de todas las operaciones y la calidad del servicio al cliente.

El consejero delegado de Sigma Europa, Juan Ignacio Amat, ha señalado que este acuerdo «supone un paso importante en la evolución» de la compañía. «Potenciará la mejora de nuestra propuesta comercial, contribuirá a nuestro liderazgo en el mercado, y acelerará nuestro crecimiento y rentabilidad en la región», ha indicado.

Por su parte, Albert Morera, director de la División de Porcino del Grupo Vall Companys, ha subrayado que esta alianza con Sigma Europa «permitirá maximizar» las fortalezas de ambas empresas y «mejorar la operativa a lo largo de la cadena de valor porcina: de la granja a la mesa, pasando por la industria».

Vigilancia de los sindicatos

Actualmente, Carnes Selectas 2000 da empleo unas 850 personas en la provincia de Burgos. Así, algo más de 400 se integrarán en la plantilla de Vall Companys y el resto las subrogará la sociedad que creará Campofrío para el área de elaborados.

Ambas compañías han precisado que este nuevo modelo permitirá maximizar la eficiencia operativa del matadero, integrar volúmenes importantes de cerdo vivo, y ampliar la producción de forma significativa.

Una vez conocido el acuerdo, CCOO ha solicitado una reunión tanto con Vall Companys como con Campofrío para garantizar que la venta de Carnes Selectas no impactará en el empleo y en las condiciones de los trabajadores de las plantas de Burgos.

El sindicato ha advertido de que «va a estar vigilante» para que los compromisos que se han anunciado se cumplan y para que se mantengan las mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores que se subroguen a la nueva sociedad.

Así, el objetivo de esta reunión con las empresas es abordar todos los problemas que pudieran surgir si el proceso no se hace correctamente y si no se cuenta con la participación de CCOO de Industria, al ser muy mayoritario en el centro de trabajo principalmente afectado.