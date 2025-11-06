El tejido empresarial burgalés apuesta por la sostenibilidad y la tecnología El encuentro ha reunido a 25 empresas que han compartido experiencias y reflexiones sobre el papel de la innovación como herramienta clave para mejorar la competitividad

Burgos, 6 de noviembre de 2025.– El Foro de Empresas Innovadoras, impulsado por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y la Fundación Caja de Burgos, ha celebrado este jueves, 6 de noviembre, una nueva sesión en las instalaciones de Kepler Ingeniería y Ecogestión, empresa burgalesa referente en consultoría e ingeniería medioambiental y energías renovables.

El encuentro, que celebraba su cuarta edición, ha reunido a representantes de 25 empresas de la provincia, que han compartido experiencias y reflexiones sobre el papel de la innovación como herramienta clave para mejorar la competitividad, avanzar en sostenibilidad y afrontar los retos de la transformación industrial.

Durante la jornada, Norbert Nägele, CEO de Kepler, ha impartido la ponencia 'Innovación medioambiental para el sector industrial', en la que ha subrayado la importancia de integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial y de apostar por soluciones tecnológicas que reduzcan el impacto ambiental sin comprometer la productividad.

Por su parte, David González, experto senior en la Unidad de Eficiencia Energética y Sostenibilidad del ITCL, ha abordado las 'Tendencias, proyectos y soluciones innovadoras en eficiencia energética, descarbonización y sostenibilidad', destacando el papel de las empresas burgalesas en la transición hacia un modelo más eficiente y bajo en emisiones.

Francisco Javier Cuasante, responsable de Dinamismo Empresarial de la Fundación Caja de Burgos, ha subrayado la importancia de conocer a las empresas de nuestro entorno, aprender de ellas, y de tomar como referencia a emprendedores burgaleses como un espejo en el que mirarnos para crecer y mejorar.

Empresas innovadoras

Castilla y León figura entre las regiones líderes en inversión relativa a su PIB, y registra más de 1.500 empresas innovadoras en 2024. Burgos, por su parte, sigue consolidándose como uno de los polos industriales y de emprendimiento más dinámicos, con un ecosistema empresarial cada vez más comprometido con la innovación y la sostenibilidad.

Desde FAE se ha subrayado la necesidad de que las empresas integren la innovación en su día a día, no solo mediante la incorporación de nuevas tecnologías, sino también a través de la cooperación, la formación y la mejora continua.

El Foro forma parte del compromiso que FAE y Fundación Caja de Burgos mantienen con la innovación, una línea de colaboración que se completa con otras iniciativas como los Premios FAE Innovación, que reconocen cada año el esfuerzo de las compañías más creativas de la provincia.

