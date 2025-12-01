El mercado del automóvil consolida su recuperación: un 9% más de ventas en Burgos hasta noviembre Los concesionarios burgaleses han matriculado en lo que va de año un total de 3.812 turismos y todoterrenos

El mercado del automóvil en Burgos continúa en la senda de la recuperación. A falta de un mes para el cierre del ejercicio, ya se pueden aventurar algunas conclusiones. Y la primera, y fundamental, es que el sector cerrará el año en cifras positivas, al menos teniendo en cuenta el punto de partida.

3.812 Matriculaciones Los cocnesionarios burgaleses matricularon entre enero y noviembre un total de 3.812 turismos y todoterrenos, un 9,1% más que en el mismo periodo de 2024

No en vano, entre enero y noviembre de este año, los concesionarios de la provincia matricularon un total de 3.812 turismos y todoterrenos, lo que supone un incremento del 9,1% respecto al mismo periodo del año anterior. La evolución confirma la tendencia alcista registrada durante todo 2025 y la progresiva normalización del sector tras años de inestabilidad comercial.

De hecho, la tendencia es cada vez más positiva. Así, las cifras de los últimos meses son mejores que las registradas al inicio del año. Para muestra, un botón. El mes pasado se contabilizaron 419 matriculaciones, un 22,5% más que en noviembre de 2024.

La segunda gran conclusión es que el mercado continúa evolucionando hacia las motorizaciones alternativas. Así, los vehículos electrificados continúan ganando cuota de mercado mes a mes y los híbridos no enchufables se han consolidado como la opción preferida, con 1.881 unidades matriculadas hasta noviembre, casi la mitad del total y un 13,18% más que un año antes.

Eso sí, el crecimiento más significativo recae sobre los híbridos enchufables (PHEV), que a pesar de mantener todavía un peso menor en el conjunto del mercado, contabilizan 474 matriculaciones en lo que va de año, un salto del 171,5% respecto al periodo enero-noviembre de 2024. Por su parte, los vehículos 100% eléctricos (BEV) también avanzan con fuerza: 323 unidades, lo que supone un 78,45% de incremento.

Desde la patronal de los concesionarios apuntan a varios factores detrás de esta evolución: la mayor oferta de modelos, las estrategias comerciales de las marcas y la influencia de los incentivos, especialmente del Plan MOVES. Aunque la gestión de ayudas y la incertidumbre sobre su continuidad generan cierta inestabilidad, el impacto en las cifras de 2025 ha sido claramente positivo.

Las marcas más vendidas en Burgos

Con todo, y más allá de las grandes cifras, la cosa va por barrios. El liderazgo provincial en cuanto a marcas continúa en manos de Toyota, que mantiene la primera posición con 401 matriculaciones y un crecimiento del 3%, impulsada por su amplia gama híbrida. Kia ocupa la segunda plaza con 309 unidades y un notable +22,6%, mientras que Renault cierra el podio con 283 unidades y un +12,3%.

A partir de ahí, otras marcas como Dacia (259 unidades, +10,7%), MG (197 unidades, +27,1%), Volkswagen (170, +22,3%) y Audi (138, +21,1%) mantienen también una notable presencia en el mercado burgalés.

