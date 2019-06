España, a la cabeza de Europa del empleo autónomo por falta de alternativas El Banco de España pide clarificar el estatus de los trabajadores de las nuevas formas de empleo como los 'riders' LUCÍA PALACIOS Madrid Martes, 18 junio 2019, 11:34

España cuenta con un alto porcentaje de autónomos, superior a la media europea, pero una buena parte de estos trabajadores, más de uno de cada cuatro, lo son por necesidad, según advierte un informe publicado hoy por el Banco de España en el que describe las principales características de los trabajadores no asalariados en España, un colectivo que incluye a los empleadores que tienen su propio negocio y contratan personal y a los trabajadores independientes que no tienen empleados a su cargo, comúnmente denominados autónomos.

España sigue teniendo un porcentaje más elevado que la media europea de empleo no asalariado, pese a que en poco más de medio siglo su peso se ha reducido en casi 30 puntos porcentuales, pasando de representar el 44% de los ocupados en 1964 al 16% actual. Aún así, sigue estando dos puntos por encima de Europa, aunque en 1995 la brecha se elevaba hasta 7 puntos, algo que se explica por «la paulatina caída» del número de trabajadores autónomos, cuya tasa se situó en el 10,9% en 2017, lejos del 16,5% que registró en 1995 pero aún así un punto por encima de la media europea, según constata este informe.

Sin embargo, un 26% de los asalariados en España declaran haber iniciado el negocio por no disponer de otras opciones, lo que supone seis puntos más que la media europea y el cuarto país que más trabajadores por cuenta propia tiene no por elección sino «por falta de alternativas». Solo Letonia, Portugal y Austria cuentan con un nivel más elevado. Este porcentaje se eleva hasta el 30% en el caso de las personas con un nivel de estudio más bajo y se dispara en el caso de los jóvenes, hasta el punto de que seis de cada diez se hacen autónomos por obligación, algo que está ligado al elevado paro juvenil que existe entre los menores de 25 años en España, ya que afecta a uno de cada tres, el doble que en Europa.

Además, en este colectivo están «sobrerrepresentados» los hombres, los mayores de 50 años, las personas con un nivel de estudios bajo y las personas que ejercen su actividad en sectores tradicionales, como la agricultura, el comercio, el transporte y la hostelería, mientras que se da «una menor proporción» del total en las profesiones liberales de los servicios, en general asociadas a un mayor nivel de cualificación.

El supervisor advierte además de que la figura del empleo no asalariado o por cuenta propia «no siempre es sinónimo de trabajo independiente, asociado al estatus de emprendedor», tal y como se constata en el hecho de que algunos trabajadores por cuenta propia, especialmente aquellos que dependen de solo un cliente, se encuentran en una situación muy próxima a la de un asalariado en términos de dependencia económica y de falta de autonomía en el desarrollo de su trabajo, pero no disponen, sin embargo, de la protección social que, en general, tienen los asalariados. Por ello, el Banco de España pie «clarificar» el estatus de los trabajadores que se encuentran en la frontera entre los asalariados y los no asalariados, dado que están apareciendo nuevas formas de empleo en las que con frecuencia resulta difícil determinar quién es el empleador y quién el asalariado, como podría ser el caso de los 'riders'.