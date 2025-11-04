Crece el paro en Burgos, que vuelve a superar la barrera de los 13.000 desempleados La provincia cierra el mes de septiembre con una subida del paro de 546 personas. A pesar de ello, los datos son positivos en términos interanuales, con 638 desempleados menos, mientras que la afiliación sube

Más o menos lo esperado. La provincia de Burgos cerró el pasado mes de octubre con 13.280 personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Ecyl, lo que supone un incremento de 546 parados respecto a los datos de cierre del pasado mes de septiembre, que fue inesperadamente positivo. Una subida significativa, sí, pero también esperada, toda vez que es la tendencia habitual para un mes de octubre.

Aún así, y sin dejar de lado que a grandes rasgos supone un mal dato, lo cierto es que el mercado laboral burgalés está hoy mejor que hace un año, con 638 parados menos, manteniendo así la dinámica mostrada tras superar la crisis sanitaria de la covid-19.

De hecho, Burgos se mantiene hoy en día en cifras de paro similares a las registradas justo antes del estallido de las crisis inmobiliaria y financiera de hace años.

Además, y a pesar del aumento del paro, lo cierto es que octubre fue un buen mes en términos de afiliación. De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio dados hoy a conocer, la afiliación media a la Seguridad Social durante el mes pasado fue de 159.381 personas en la provincia, 368 más que en septiembre y 2.493 más que en octubre del año pasado, lo que supone un incremento interanual del 1,59%. La mayor parte de todos los afiliados en Burgos (133.144) están adscritos al régimen general, mientras el número de autónomos continúa en paulatina caída.

Subida del paro en casi todos los sectores

En todo caso, el paro aumentó en octubre en Burgos. Y lo hizo en la práctica totalidad de los sectores productivos. Así, el sector servicios vio cómo se sumaban 395 personas a la lista del paro, mientras que la agricultura se incrementó en 155 desempleados y la industria en 31. Sólo la construcción tuvo un comportamiento positivo, con 4 parados menos. También el colectivo de demandantes sin empleo anterior se vio reducido en 31 personas.

De todos los parados inscritos en el Ecyl, 1.058 son menores de 25 años, y 1.955 son de origen extranjero, o que supone el 14,7% del total.

Menos contratos

También se vio reducido en octubre el número de contratos firmados. En total, durante el mes pasado se rubricaron 10.438 acuerdos, 1.225 menos que en septiembre y 563 menos que un año antes. De todos ellos 4.325 tuvieron carácter indefinido, incluyendo en este apartado los temporales transformados en indefinidos.

Cabe destacar, a este respecto, que más del 30% del total de contratos (3.162) fueron firmados por extranjeros, un colectivo con cada vez más peso en las estadísticas de empleo de Burgos.

