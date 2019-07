Los turistas europeos tendrán derecho a volver a su país sin coste si un operador quiebra Un turista pasea por una ciudad. / Efe La nueva normativa europea actualiza la protección al consumidor en los paquetes vacacionales motivado por las nuevas formas de contratar viajes por internet EDURNE MARTÍNEZ Madrid Lunes, 8 julio 2019, 12:29

Actualmente la mayoría de los turistas contratan sus viajes a través de internet, dejando de lado las agencias de viajes físicas tradicionales. Por ello, la Unión Europea ha decidido poner el foco en los paquetes de viajes para «concienciar a los turistas» sobre sus derechos como consumidores. La nueva directiva europea ofrece una «total protección» en los paquetes vacacionales.

A partir de ahora los turistas pueden cancelar el contrato sin ninguna penalización cuando se den circunstancias extraordinarias que afecten al viaje. O si aluno de los servicios no correspondiese con lo inicialmente contratado, el ciudadano tiene derecho a que se le ofrezca una alternativa de calidad equivalente, superior o una indemnizacion.

Además, el incremento del precio en los viajes vinculado a la subida del petróleo o tasas aéreas, por ejemplo, estará limitado a un 8% del coste inicial, y «solo bajo condiciones muy concretas». Es más, si la empresa organizadora del viaje quebrase, el turista podrá recuperar su dinero y ser repatriado con todos los gastos cubiertos, señala el documento cuya campaña informativa #yourEUright fue lanzada este lunes precisamente en la agencia de viajes Pangea, en Madrid.

El jefe de la representacion de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, ha señalado que ahora que llega el verano «es primordial que todos sepan que, al contratar un paquete vacacional, estarán perfectamente protegidos en caso de que se incumpla el contrato, se produzca alguna cancelación o incluso quiebre la empresa organizadora del viaje».

La necesidad de un seguro de viaje extra

De aquí nace la duda de hasta qué punto los viajeros europeos necesitan ahora entonces contratar un seguro de viaje adicional. Fonseca ha explicado que la UE «garantiza unos servicios mínimos pero hay cuestiones más amplias que tienen que tapar los seguros de viaje». Por su parte, Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha asegurado que es «primordial» que los turistas contraten seguros de viajes aunque su fiabilidad depende de su cobertura. Y es que «algunos tienen exclusiones tan grandes que practicamente no te aseguran nada».

Asimismo, el director general de Consumo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Nelson Castro, ha destacado que en el momento en el que un consumidor contrata un hotel desde la página web de una compañía aérea o de trenes, el responsable en caso de algún problema es el hotel, no el servicio de transporte aunque haya vendido todo el paquete. «Es importante que los consumidores tengan una actitud proactiva para saber reconocer sus derechos y saber las exigencias que pueden marcar a los operadores», así como dónde dirigirse en caso de incidencia. «Si no, por mucha normativa que haya, no podremos recuperar nuestro dinero».