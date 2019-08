Las ventas de coches usados caen un 5,09% en Burgos en un año Un hombre observa los vehiculos de segunda mano de un concesionario. / Lusa Durante el mes de julio se transfirieron en la provincia 1.211 coches usados, lo que sitúa a Burgos como la tercera provincia de Castilla y León donde más transferencias de estos vehículos se han producido AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Martes, 6 agosto 2019, 20:47

Las transferencias de vehículos usados han caído un 1% durante el mes de julio en Castilla y León, lo que sitúa lestas operaciones en 8.536, según datos de la consultora MSI tomados para la patronal de concesionarios, Faconauto. Entre estos datos regionales, Burgos se sitúa como la tercera provincia de Castilla y León en la que más ventas de coches usados se han realizado durante el pasado mes de julio con 1.211 transferencias. Por detrás de Valladolid con 1.832 y León con 1.658 y empatada con Salamanca.

Estas 1.211 transferencias de vehículos usados que se produjeron en Burgos durante el mes de julio han supuesto un descenso del 5,09 % de estas operaciones con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Aunque Burgos es la tercera provincia de la comunidad en la que más vehículos de segunda mano se vendieron durante julio, también es la cuarta provincia de Castilla y León en la que más han descendido este tipo de operaciones.

En el total acumulado del año, en Castilla y León se contabilizaron 58.670 transferencias, lo que supone un ligero retroceso del 0,8% con respecto al mismo periodo del año 2018.

A nivel nacional, las transferencias de vehículos usados han subido un 5,3% en julio, hasta alcanzar las 180.209 unidades. Los concesionarios aumentaron sus ventas un 23,5%, hasta situarse en las 34.015 trasferencias, lo que supone el 18,9% del mercado.

En el acumulado del año, sin embargo, las ventas han caído un 0,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.178.679 unidades. Con este dato, la previsión para el cierre de año se mantiene en 2,1 millones de ventas, lo que representaría un crecimiento de un 3,5%.

Modelos de menos de cinco años

Julio continúa la línea de los meses anteriores, en la que el protagonismo del mercado de segunda mano recae especialmente en los modelos del segmento de entre cero y cinco años, que han aumentado sus transferencias en un 7,8%, en los vehículos de cero a tres años, y un destacable 27% en los de tres a cinco años.

Por su parte, los vehículos de ocasión que van de 6 a 10 años vieron crecer también sus ventas un 3,2%, rompiendo con una tendencia negativa que arrastraban desde hace muchos meses. En esta línea, los modelos de más de 10 años incrementan sus transferencias un 3%, suponiendo un 59,4% del mercado.

El combustible más demandado por los compradores de vehículos usados ha vuelto a ser el diésel, con 62,7% del total. La gasolina, por su parte, acapara el 35,1% y crece sólo un 7,8%. Destaca el aumento de las ventas de vehículos eléctricos en un 106% con 301 unidades vendidas en julio.

Para Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, el mercado de vehículo de ocasión no tiene indicios de que vaya a cambiar, «por lo menos hasta que el vehículo nuevo no cambie su tendencia de caídas, que arrastra desde hace diez meses. No podemos hablar de un mercado de ocasión saneado, sobre todo porque los coches con más de diez años deberían ir perdiendo peso, lo que significaría también que la edad media del parque ha empezado a bajar, cosa que no está sucediendo», apunta Morales.

Por comunidades autónomas, sólo Ceuta (-13,6%), Melilla (-13,1%), La Rioja (-4,5%), Andalucía (-2,2%), Castilla y León y Cantabria (-1%) ven caer sus transferencias de usados en julio.

Por el contrario, la mayor subida se da en Castilla-La Mancha (19,2%), Comunidad de Madrid (15,9%), Cataluña (9,9%) y Navarra (7,5%).