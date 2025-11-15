Entre lo divino y lo real: la enigmática historia del Santiago del Espaldarazo en Burgos

Julio César Rico Burgos Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:21 Comenta Compartir

En el corazón de un monasterio donde el tiempo parece haberse detenido, reposa una figura sedente cuya presencia evoca ecos de ceremonias olvidadas y pactos sellados bajo el velo de lo sagrado. Se trata de la escultura conocida como Santiago del Espaldarazo, una imagen que no solo representa al santo guerrero, sino que encarna un ritual ancestral que entrelaza lo divino con el poder terrenal.

La figura, tallada con precisión inquietante, es la de un santo con cabellera larga y barba espesa, como si el tiempo hubiese tejido en su rostro los secretos de generaciones ignotas. Pero guarda el secreto de la transmutación de mujer en hombre. En su mano derecha empuña una espada desenvainada, símbolo de juicio y poder, mientras que la izquierda, ahuecada y vuelta hacia el cielo, parece invocar fuerzas invisibles o recibir mandatos celestiales.

Los detalles de la talla

Viste una saya cerrada, austera, que oculta más de lo que revela, y calza botines apuntados, como si estuviera siempre listo para un paso ceremonial hacia lo desconocido.

Esos brazos articulados, cubiertos por mangas que han sido reemplazadas con el paso de los siglos, sugieren que esta imagen no era estática: se movía, ejecutaba gestos rituales y participaba en ceremonias donde se decidía el destino de reyes. Se sabe que otras esculturas similares existieron, aunque hoy solo sobreviven en crónicas reales, como susurros de un pasado que se niega a morir.

Durante siglos ha sido considerado como el símbolo material de un rito regio: la ceremonia de toma de armas o espaldarazo con que los reyes de Castilla eran investidos caballeros. Y es que esta condición le confiere aún más enigmas a una figura que, antes de ser Santiago, fue Virgen María. Esta escultura articulada es única en el mundo y se encuentra en el monasterio cisterciense de Santa María la Real de Las Huelgas.

Otro misterio revelado por los restauradores

Queriendo desvelar el enigma del espaldarazo de Santiago, los restauradores de esta imagen se encontraron con uno todavía mayor. Los expertos Francisco Torrón Durán y Enrique Suárez Núñez trabajaron para mejorar la figura con motivo de una magna exposición en Santiago de Compostela titulada Camino de Europa.

Durante la restauración, los autores documentaron la composición de la escultura: madera de cerezo en el cuerpo principal y madera de pino en los brazos añadidos, con barba artificial realizada con pasta de yeso, estopa y cola animal. La sorpresa mayúscula fue descubrir que la pieza original había sido una Virgen cedente, a la que se amputaron los brazos y al Niño Jesús, reemplazándolos por nuevos brazos articulados.

El estudio determinó que las técnicas de los brazos corresponden al siglo XVI o posteriores, muy alejadas de la época medieval a la que se quería atribuir. La figura Mariana original dataría del siglo XIII.

¿Qué secretos se ocultaban tras esas modificaciones?

¿Qué manos la alteraron y con qué propósito? Son preguntas sin respuesta aparente.

El profesor de Historia del Arte Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona, Eduardo Carrero, documentó con detalle estas explicaciones en su trabajo La imagen de Santiago del Espaldarazo de las Huelgas de Burgos. Escenarios históricos (e historiográficos) de un santo vestidero, despejando parte del misterio de una figura que, de por sí, es enigmática.

El rito del espaldarazo y su tradición histórica

Desde el siglo XVII, numerosos cronistas e historiadores avalaban la teoría de que la imagen articulada de Las Huelgas coronaba o armaba caballeros a los reyes de Castilla. Entre ellos destacan Alonso Núñez de Castro, Juan de Saracho o Manuel de Assas.

Hasta la aparición de los estudios modernos, se consideró que esta figura era la que coronaba a los reyes. Tanto es así que, en 1921, con motivo del séptimo centenario de la colocación de la primera piedra de la catedral de Burgos, fue uno de los objetos destacados en la exposición conmemorativa. En esa misma muestra se explicaba que Santiago daba un espaldarazo al rey durante la ceremonia y que Alfonso XI fue coronado por esta figura, según la tradición, en Santiago de Compostela. Posteriormente, se dice que el monarca trasladó la imagen al monasterio de Las Huelgas Reales.

Figuras articuladas en el medievo

Este tipo de esculturas articuladas y móviles fueron comunes en el siglo XIII, como las de la Virgen de los Reyes de Sevilla o los descendimientos, que contaban con movimientos piadosos. En Burgos existe otra figura con brazos articulados: el Santo Cristo de Burgos, ya tratado en esta sección.

La figura de Las Huelgas carece de sistemas automáticos o resortes, y su función puede ser meramente devocional, más allá de cualquier ceremonia o rito regio. La crónica de Alfonso XI describe que el rey tomó las armas directamente del altar de Santiago, y que la imagen del apóstol le dio el espaldarazo, aunque los hechos contrastados por los investigadores matizan esta tradición.

El espaldarazo mezcla lo profano con lo divino: el golpe del santo simboliza la gracia divina conferida al rey a través de la figura del apóstol. Su aspecto y su espada reforzaron la leyenda y los símbolos de poder.

El origen del mito y la legitimidad real

Según Carrero, la persistencia del mito de Santiago refleja la intención de conectar el poder político con la legitimidad divina, mostrando al rey como elegido por Dios. Durante siglos, el acto de «armar caballero» adquirió una dimensión sagrada y social, vinculada al honor más que a la dependencia feudal.

En Roma, el cíngulo militar simbolizaba autoridad; entre los germanos, la entrega de armas marcaba la mayoría de edad. Tras la caída del Imperio Romano, estos ritos se fusionaron, convirtiéndose la espada en símbolo de madurez y de investidura pública. Los reyes carolingios, como Carlomagno y su hijo Luis, incorporaron esta tradición a la monarquía.

Durante el feudalismo, la entrega de armas simbolizaba el pacto de vasallaje, acompañado del beso, mientras que la ceremonia adquirió componentes religiosos: confesión, velas de armas, misa, bendición de la espada y exhortos a defender la fe, los pobres y los débiles. La Iglesia elaboró rituales oficiales, como el Ordo ad armandum ecclesiae defensorem (siglo XI) y el De benedictione novi militis de Guillermo Durand (siglo XIII).

A partir del siglo XIII, los reyes practicaron la autoinvestidura, tomando la espada del altar y ceñírsela ellos mismos, como hicieron Fernando III y Alfonso X en Castilla o Jaime I en Aragón, símbolo de soberanía real.

