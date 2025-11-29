El vínculo mágico entre la catedral de Burgos y la de Colonia

Julio César Rico Burgos Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:59 Comenta Compartir

La Catedral de Burgos esconde un secreto que le vincula directamente con una catedral europea a la que le une su estética y su magia. Se trata de la catedral de colonia. Sus agujas y las de la catedral de Burgos son el más vivos reflejo de que están unidas por el pespunte de las ideas y de la genialidad de Juan de Colonia.

Pero hay más datos que relacionan estas dos catedrales y que las hacen hermanas en una historia preciosa y llena de magia. A partir de estos días, los burgaleses van a poder entrar de manera gratuita en la capilla en la que reposan los restos de la familia Astudillo.

Sí, gratis, aunque quizá esa visita solo puede ser realizada a las nuevas puertas realizadas por otro gran artista, Antonio López, y el Cabildo no permita la entrada a la capilla, junto a la que se van a ubicar estas puertas. Si no es así, no quedará más remedio que sacar una entrada para visitar en el museo catedralicio y la tumba de la familia Astudillo.

Esta familia, quizás de origen palentino por el nombre de su apellido, costeó una parte del valor de una joya de la cristiandad que se venera en la catedral de Colonia. Viene muy al caso también porque dn apenas 40 días los Reyes Magos de Oriente se acercarán hasta la ciudad para dejar sus regalos a pequeños y mayores.

La tradición cuenta que la reliquia de los Reyes Magos está en una urna que se venera en la catedral de Colonia y que fue costeada con dinero de esta familia burgalesa. Los Astudillo eran una familia formada por adinerados mercaderes de la lana durante la época del Renacimiento que tenían numerosos tratos en toda Europa.

Es en la propia tumba en esta capilla de Santiago, donde se puede leer qué es esa familia, la que pagó la capilla donde están enterrados los magos de Oriente.

Nos quedamos en la Catedral de Burgos, frente al sepulcro de Andrés de Astudillo, canónigo y Capiscol del Cabildo, junto a su esposa, Mencía de Paredes y su hijo y también canónigo Andrés de Astudillo. Se trata de un magno enterramiento del siglo XV.

Y nos vamos a Colonia de nuevo, porque allí queda de manifiesto la importancia de la familia, en el hecho de que la reja de la catedral alemana cuenta con un escudo de esta familia, en la capilla que protege el relicario más grande de Europa.

Ese relicario de colonia fue realizado entre 1190 y 1225 por el orfebre Nicolás de Verdún y es un gran sarcófago triple, dorado y ricamente decorado, colocado encima y detrás del altar mayor de la seo de Colonia, donde se encuentran supuestamente los huesos de los Reyes Magos.

No se puede olvidar que esta curiosa coincidencia nace de la importancia comercial que tuvo Burgos en esos siglos y que quedó reflejada en multitud de relaciones internacionales con Flandes y con el centro de Europa. Otras ciudades como Castrojeriz Medina del Campo y Segovia le iban a la zaga a la capital burgalesa y a buena parte de su entorno y de las familias que aquí residían.

Ese auge comercial, la privilegiada ubicación en el mapa y la influencia de las peregrinaciones al Camino de Santiago ponían a Burgos en el epicentro mundial de lo que hoy conocer conoceríamos como comercio y economía.

La ciudad estaba en mitad de la gran vía, comercial del norte de España y de la salida al Cantábrico por los puertos de Laredo o Santander. La vía comercial comparada, por ejemplo, con la ruta de la seda que unía China e India. Un verdadero cruce de caminos y crisol de culturas.

Es en ese mar comercial y cultural es donde florecen algunas de las familias medievales, entre ellas los Astudillo. Esa capilla se le atribuye a Pedro de Astudillo. Quizá por esa devoción a los santos, Reyes puso a sus hijos los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar de Astudillo.

Regresamos a la tumba que se encuentra en la capilla de Santiago y San Juan Bautista de la catedral de Burgos. Hace unos meses, uno de los escritores más laureados de este siglo en España, Javier Sierra, estuvo visitando el Museo Diocesano de Burgos. Tuvo que ser un turolense quien descubriese para quien escribe que en una de sus paredes pone que «un tal Lesmes de Astudillo, había sido el hombre que había pagado el sepulcro de los Reyes Magos en Alemania.

A la capilla de Santiago de la catedral de Burgos, dónde se encuentra esta joya, se accedía por la girola, y a la de san Juan Bautista desde el claustro alto, pero a lo largo del siglo XVI Juan de Vallejo derribó el muro que las separaba, unificándolas en una capilla irregular, esbelta y con una cubierta con bello trazado de nervaduras. Ahí está el sepulcro con una preciosa anunciación en el remate y una bonita natividad en el tímpano.

Para saciar curiosidades, la lápida dice: «D. O. M. —Aquí están sepultados los nobles Señores Lesmes de Astudillo, hijo que fué de Pedro de Astudillo, que a su costa hizo en la ciudad de Colonia en Alemania, la capilla, bultos y reja, donde están sepultados los propios cuerpos de los gloriosos tres Reyes Magos, en la iglesia principal de la dicha ciudad; e Doña Menda de Paredes, su mujer, hija que fue de Andrés de Paredes. Ella falleció a diez días del mes de Enero de 1541 Tomaron este altar y arco de los eriares del Cabildo desta Santa Iglesia, y dejaron dotados cinco responsos, que se han de dezir, el uno a diez de Enero; el otro a tres de Febrero; el otro a veinticuatro de Marzo; el otro a diez y seis de Agosto y otro a diez de Septiembre; y los ' Curas y Clérigos desta capilla de Santiago desta Santa Iglesia, han de dezir, para siempre jamás, todos los Miércoles y Viernes una misa rezada y más tres misas cantadas cada un año; la une a diez de Enero, otra a catorze de Marzo y otra a siete de Septiembre. Fallesció a 20 de Enero de 1559. También está aquí , enterrado Don Andrés de Astudillo, su hijo, Capiscol y Canónigo desta Santa Iglesia, el qual mandó aderezar este altar y arco; y dotó una misa rezada cada día, que han de dezir en este altar los Capellanes del número desta Santa Iglesia; y seis responsos quehan de dezir los Señores Deán y, Cabildo; un responso cada des Cruz, los Lermas y los Haros, todas familias de neta raigambre burgalesa».

