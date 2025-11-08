Las voces y ruidos espantosos que arroja el cerrojo de Santa Gadea

Julio César Rico Burgos Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:25 | Actualizado 09:31h. Comenta Compartir

Dice el 'Romance de la Jura de santa Gadea', uno de los más famosos e intensos de los llamados romances históricos, que «En santa Águeda de Burgos, / do juran los hijosdalgo, / le toman la jura a Alfonso por la muerte de su hermano; / tomábasela el buen Cid, / ese buen Cid castellano, sobre un cerrojo de hierro / y una ballesta de palo / y con unos evangelios /y un crucifijo en la mano. / Las palabras son tan fuertes / que al buen rey ponen espanto.

Sobre ese romance se han construido historias. Sobre esas historias se han hecho leyendas. Sobre esas leyendas se han creado mitos. Sobre esos mitos se han escrito decenas de kilómetros de tinta. Nadie sabe si es cierto o no lo es lo que cuenta el romance, la tradición o el mito. Como nadie sabe si las paredes de la iglesia de Santa Gadea, hoy Santa Águeda, fueron o no testigos del juramento al rey Alfonso VI de León teniendo por testigo a Rodrigo de Vivar.

Lo que sí circulaba en el siglo XVIII era una leyenda envuelta en miedo, terror… A la medianoche de cualquier día «de las bóvedas de la iglesia, salían voces, ruidos estridentes, espantosos, que llenaban de miedo a las pobres gentes que moraban en los alrededores de ese templo», le relataba una anciana a Francisco Mellado, un viajante de singular en el siglo XIX. Al lado, y por detrás del templo, una callejuela singular, tétrica, oscura y misteriosa era testigo de esas voces y ruidos. Por algo se la llamó calle de las Brujas.

El romance dice que Rodrigo Díaz de Vivar tomó juramento al rey Alfonso VI sobre un cerrojo. Francisco de Paula Mellado, en su libro 'Recuerdos de un viaje por España' reconoce en la puerta de entrada de la iglesia de Santa Águeda, en Burgos a una pobre mujer, como así la califica, «pidiendo limosna a la puerta del templo». En su viaje con un compañero le cuenta la historia que «todos los días a medianoche, en las bóvedas de la Iglesia de Santa Águeda, se escuchan ruidos espantosos y voces extrañas».

La mujer le confiesa a Mellado, que, junto a la puerta del templo, se ven las «sombras del Cid Campeador y del rey Alfonso». La sugestión ya estaba en el pueblo y dice qué tal es la fuerza de la preocupación cuando una vez se apodera de las gentes sencillas, que cualquier persona «está dispuesta siempre a patrocinar cuanto es su imaginación». Esos seres se presentan revestidos con el irresistible atractivo de la maravilloso.

El extraño cerrojo de la Jura

Rodrigo le toma juramento al rey Alfonso, de no haber tenido parte en la muerte de los hermanos Sancho II, asesinado por Bellido Dolfos, en el cerco de Zamora. La tradición supone formulado el juramento del rey sobre el cerrojo de la puerta principal de la iglesia.

Sobre ese cerrojo, la historia se retuerce. Las paredes quedaron impregnadas de dolor de misterio y de muerte. Tanto es así que el Obispo Ampudia en el siglo XVI se vio en la tesitura de mandar deshacer el cerrojo y tomar providencias para combatir las historias que se habían tejido en torno a ese elemento.

El Padre Flórez, en 'España Sagrada' duda de esta jura y más sobre el cerrojo. Dice que la crónica del Cid no dice que el «Rey jurase sobre aquel cerrojo sino sobre los evangelios» y añade que «acaso la gente vulgar acostumbraba a poner las manos en aquel cerrojo de la iglesia para solemnizarlo».

El caso es que la medida del clérigo, apunta Mellado, atajó el mal, pero no lo curó radicalmente y la prueba es que esta mujer siglos después mantenía la teoría de las voces extrañas y de los ruidos espantosos.

La mujer reiteraba una y otra vez al viajante y a su acompañante «con la mayor formalidad», que todos los días «a media noche se oyen en sus bóvedas unos ruidos espantosos y que más de una vez se han visto en el cancel, las sombras del Cid y del rey, en la misma aptitud que tenían cuando el famoso juramento».

Miles de preguntas se agolpan ante este hecho. Puede ser nada más un ejercicio de imaginación de aquella mujer que Francisco Mellado y su acompañante se encontraron a las puertas de la iglesia de Santa Águeda. Puede ser también que las impregnaciones de aquellas voces, sean fantasía, o realidad, sigan presentes. O quizá, quién sabe, sean las voces de las brujas atormentadas que merodeaban el templo y la plazuela y la calle, que el pueblo le dio por haberlas en ese lugar.

Como en todo lo que rodea al misterio todo son preguntas. Las certezas son escasas; por eso, quizá sea necesario investigar más sobre estos hechos. El entorno, el envoltorio, es el idóneo. La oportunidad, única.

El templo

La iglesia de Santa Gadea, o de Santa Águeda, le debe su fama al suceso, aún sin descubrir si fuera cierto o no de la jura que le obligó Rodrigo Díaz de vivar a hacer a Alfonso VI, el Bravo, rey de León, de jurar que no participó en la muerte de su hermano Sancho II en Zamora.

¿Por qué se encomienda este rito en este templo? El juramento se hizo en este lugar porque a Santa Gadea se le encomendaba la fidelidad de los juramentos. Un rito que consistía en repetir una fórmula tocando un objeto sagrado. En este caso era el cerrojo. El primitivo cerrojo del templo lo quitó Ampudia en el año 1500 y actualmente existe el que realizó el artista Ángel Cuevas.

El templo es sencillo, recogido pero elegante y funcional. Una vidriera recoge el episodio de un juramento que no se verificó históricamente, pero que perdura en la memoria colectiva. Tampoco el templo actual era el de la época de la jura; sí el lugar en otro primitivo templo.

Se trata de una iglesia costeada por el noble Hernando de Escalada como atestigua el escudo de uno de los laterales. Santa Águeda es de especial belleza, del gótico del XIV a Renacimiento del. O el baptisterio que se le atribuye a Juan de Vallejo.

Y la espectacular talla de la Virgen de la Soledad, uno de los iconos de la Semana Santa burgalesa. Otras obras notables son la Coronación de la Virgen, de estilo barroco y el cuadro atribuido al maestro Cerezo que representa a San Juan de Sahagún dando limosna a los pobres.

Temas

Burgos misteriosa