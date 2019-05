Caras nuevas en la representación burgalesa en las Cortes de Castilla y León La víctoria del PSOE suma dos procuradores por Burgos en las figuras de Noelia Frutos y Jesús Puente | Por el PP entra Inmaculada Ranedo pero sale Máximo López | Blanca Negrete es la incorporación de Cs PATRICIA CARRO Burgos Lunes, 27 mayo 2019, 18:41

La representación burgalesa en las Cortes de Castilla y León se renueva. Los históricos resultados electorales cosechados por el PSOE permiten a la candidtura encabezada por Luis Tudanca reforzarse con dos procuradores, la misma cifra que pierde el Partido Popular, que se queda con tres representantes provinciales. En Cs también suman un segundo procurador, el que pierde Podemos, que cuenta con un único representante en la región, y es el burgalés.

Noelia Frutos y Jesús Puente son las dos caras nuevas del PSOE, que apoyarán a Luis Tudanca, para convertirlo en presidente de la Junta, a Virginia Jiménez y Luis Briones. Los socialistas luchaban por un cuarto procurador, con el claro mandato de conseguir el escaño para Noelia Frutos y, finalmente, así ha sido. «Somos un partido de 140 años de historia, se nos subestima y se nos da por amortizado» pero el PSOE siempre se levanta.

Noelia Frutos, procuradora del PSOE por Burgos

«Son unos resultados excelentes», afirma, «fruto del trabajo realizado por el PSOE y del cambio de rumbo impulsado hace dos años». La nueva procuradora insiste en que los ciudadanos «han apostado por el cambio claramente, y no por un recambio» y espera que así se traduzca con la designación de Tudanca como presidente de la Junta. «Estamos muy orgullosos de él, de su labor y por haber confiado en el equipo».

Por su parte, Jesús Puente, concejal en el Ayuntamiento de Medina de Pomar, se muestra muy satisfecho por los resultados. «Han superado mis más optimistas espectativas», reconoces, pues si bien tenía claro que Noelía Frutos iba a entrar como cuarta procuradora, el quinto estaba muy en el aire, reconoce. «Ha sido una sorpresa muy agradable» y asume la nueva responsabilidad «con mucha ilusión».

Jesús Puente, procurador del PSOE por Burgos

En su opinión, su entrada en las Cortes es «un plus a su preocupación y trabajo por el desarrollo del mundo rural», y así seguirá actuando en Castilla y León. «Es una gran oportunidad para el PSOE», reconoce, pues Tudanca tiene muchas opciones de convertirse en presidente y, de ser así, «se va a notar en Burgos» Hasta ahora, Juan Vicente Herrera «no se sabía de dónde era», afirma, pese a su origen burgalés.

Ranedo y Negrete, también de estreno

Junto con Frutos y Puente, también se incorpora a las Cortes Inmaculada Ranedo, tercera procuradora del Partido Popular, quien recibe con ilusión el mandato de las urnas aunque «los resultados no han sido los esperados». Han sido «un poco frustrantes», reconoce, pero «no perdemos la ilusión de seguir trabajando» y no hay opción a los «lamentos», afirma.

Inmaculada Ranedo, procuradora del PP por Burgos

El PP trabajará por los burgaleses y Ranedo confía en que sea desde el Gobierno de la Junta, con Alfonso Fernández Mañueco como presidente, haciendo que el bloque de centroderecha que ha conseguido la mayoría de votos se ocupe de gestionar la comunidad. «La labor de procurador es más interesante desde el gobierno», apunta Ranedo, aunque si le toca estar en la oposición trabajará de manera igual de eficaz.

Mientras, Cs suma un procurador por Burgos y José Ignacio Delgado contará con el apoyo de Blanca Negrete, que llega como independiente y con la ilusión de luchar por los intereses de Burgos en las Cortes. Afronta la nueva responsabilidad «con mucha humildad, porque soy novata»,a firma, y «con una carga importante de responsabilidad». Ahora, toca trabajar para no defraudar a los burgalese, afirma.

Blanca Negrete, procuradora por Cs por Burgos

Sin opción

Y si unos partidos incrementan representación, otros deben perderda, por fuerza. El Partido Popular se queda con tres procuradores, quedando fuera Máximo López, que ha ocupado puesto durante el pasado mandato, y Lorena de la Fuente, que iba de número cinco tras dejar el Ayuntamiento de Bugos, donde ha sido concejal durante los últimos cuatro años.

López asume que los resultados del PP «son malos». De cinco procuradores han padado a tres y, además, en las anteriores elecciones ya perdieron un representante, recuerda. «Hay que hacer una reflexión sosegada», cada uno en el territorio que mejor controle, y «lo que está claro es que esto tiene que pegar un giro», afirma.

Máximo López, ex procurador del PP por Burgos

La tendencia de las generales ya marcaba un desenlace como el visto ayer noche, con pérdida de dos procuradores. Ahora, toca reflexionar y, en el caso de López, retomar su vida profesional. Ya ha realizado las oportunas gestiones par reintegrarse como secretario-interventor. Además, viendo el lado positivo, el arandino podrá dedicarle más tiempo a la historia y la investigación, sus pasiones.

Fuera se queda también Félix Díez, dejando en soledad a su compañera Laura Domínguez, que es la única procuradora que ha conseguido Podemos en Castilla y León. Díez reconoce que «Podemos ha tenido un estrepitoso fracaso y, sobre todo, es un fracaso de la marca, que ha pedido muchos votos en la región». Aun así, en Burgos «ha sido la fuerza que ha aglutinado el cambio», fruto del buen trabajo realizado.

Félix Díez, ex procurador de Podemos por Burgos

En la provincia, Podemos ha conseguido dos concejales en Burgos, un procurador a Cortes y un diputado provincial (si se confirman los primeros datos avanzados). «Hemos hecho una buena campaña», afirma Díez, aunque insuficiente para conservar el segundo procurador, y el burgalés retomará ahora su vida profesional, que ha tenido que «aparcar» por su ocupación en las Cortes.

«La experiencia ha sido muy buena», insiste, aunque de momento no tiene intención de volver a la política y seguirá apoyando a Podemos, ayudando a Laura Domínguez y al equipo de Podemos en el Ayuntamiento, si es necesario. Félix Díez se muestra «muy satisfecho» por los resultados en Burgos, pese a la debacle regional y nacional, pues Podemos se ha convertido en pieza clave para la Diputación.