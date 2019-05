El otro lado de los candidatos (IV) Martín: «Cuando vemos la confrontación política creemos que se lleva a lo personal y no es así» Angel Martín (primero de la fila de la derecha) disfrutando de su tiempo libre. / BC Elecciones Municipales 26-M Vox apuesta por el mismo cabeza de lista que hace cuatro años para entrar en el Ayuntamiento de Burgos BURGOS CONECTA Burgos Domingo, 19 mayo 2019, 20:53

Vox concurre por segunda vez a las elecciones al Ayuntamiento de Burgos. Al igual que hace cuatro años, su candidato a portar la vara de mando de la ciudad del Arlanzón entre 2019 y 2023 es Ángel Martín. Actualmente cuenta con 54 años y es técnico especialista en Sistemas de Telecomunicaciones. Además, es el presidente provincial de la formación liderada por Santiago Abascal.

- ¿Por qué decidió presentarse a la Alcaldía de Burgos?

- Cuando ves que las cosas no van bien en tu ciudad, que no se está haciendo una política orientada hacia el ciudadano si no partidista y ves la necesidad de que se haga otro tipo de política, lo que no puedes hacer es simplemente quejarte y quedarte al margen. Hay que dar un paso al margen y decir que queremos hacerlo mejor.

- ¿Cómo llegó a la política?

- Soy afiliado a Vox desde que nació porque representa exactamente lo que yo pienso y lo que quiero que represente un partido. Una vez que estaba dentro del partido fui asumiendo responsabilidades y dando un paso adelante cuando hacía falta. Yo no soy un político al uso, no somos personas que hayamos hecho carrera política desde jóvenes. Llegamos cuando tenemos una vida laboral avanzada y queremos trabajar por el bien común.

«Recomendaría leer cualquier libro sobre la historia de España»

- ¿Por qué quiere ser el alcalde de la capital burgalesa?

- Creo que Burgos merece tener mejor gestión y necesita un alcalde que se ponga al frente de la ciudad para darle el puesto y la relevancia nacional e internacional que tiene que tener. Además, debemos incrementar la creación de empleo, especialmente en la industria, pero también en el turismo y en otras actividades porque Burgos no puede convertirse en una capital envejecida. Tenemos que hacer que los jóvenes de aquí se queden en Burgos y atraer a los de fuera.

- ¿Qué aficiones tiene?

- Principalmente disfrutar con mi familia y pasar el tiempo libre con ella. Una cosa que me gusta mucho también es pasear y lo que hacen los demás, leer algún libro y ver alguna película.

- ¿Cuál es el último libro que ha leído?

- Ahora mismo estoy leyendo 'Una historia de España diferente', de José María Marco.

- ¿Qué texto recomendaría?

- Probablemente, 'La historia del comunismo' de Federico Jiménez Losantos. También recomendaría cualquier libro sobre la historia de España.

- ¿Cuántas veces va al cine al año?

- No lo sé. Reconozco que no soy muy cinéfilo. Calculo que unas cuatro o cinco, depende por año.

- ¿Qué película que le ha marcado?

- Una que me marcó muchísimo fue 'La lista de Schindler'.

- ¿De qué equipo es?

- No soy muy aficionado al deporte, pero si hablamos de fútbol creo que el equipo que más nos representa es el Burgos, el que yo quisiera que triunfara.

- ¿Es religioso?

- Sí, soy creyente.

«Si hablamos de fútbol creo que el equipo que más nos representa es el Burgos, el que yo quisiera que triunfara»

- ¿Sabes por qué se celebra el día del Curpillos?

- Si no me equivoco, rememora la captura del pendón de la batalla de las Navas de Tolosa.

- ¿Qué es lo que más le gusta de las fiestas de San Pedro y San Pablo?

- Me gustan las corridas de toros, algún concierto y también los desfiles de las peñas. Creo que le dan mucho colorido y ambiente a las fiestas. La labor de las peñas es muy importante dentro de las fiestas. Hay que potenciarla y darla el peso que deben de tener con actividades más relevantes.

- ¿Cuál fue el momento más feliz de su vida?

- Creo que no hay nada comparable al nacimiento de los hijos.

- ¿Y el más triste?

- Estos siempre van relacionados con pérdidas humanas, como la de mis padres, pero un momento muy triste para mi fue el día de los atentados del 11 de marzo en Madrid.

- ¿Cuál es su grupo favorito de música?

- Como ya tengo cierta edad, mis grupos preferidos son un poco antiguos. Uno de los que más me gusta es Pink Floyd.

- ¿Qué escucha para relajarse?

- Música clásica o de relajación, aunque prefiero la clásica.

- ¿Con quién de los candidatos a la Alcaldía se iría de cañas por Burgos?

- Con cualquiera, porque estoy seguro que todos tienen una parte humana y divertida. Estoy convencido. Cuando vemos la confrontación política creemos que se lleva a lo personal y no es así.

- ¿Y con quién no pasaría un fin de semana?

- Una cosa es ir de cañas y otro un fin de semana de ocio. Pero, quizás porque estoy seguro que el ocio es diferente al que me gusta a mi, no iría con Eugenia Sáez, de Imagina Burgos.

-¿A quién daría el premio Embajador de Burgos?

- Nombraría a muchos personajes que tenemos, pero principalmente creo que deberíamos dárselo a cualquiera de los empresarios que llevan la bandera de Burgos por el mundo.