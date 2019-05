El lado humano de los candidatos (VIII) De la Rosa: «Creo que el Curpillos debe evolucionar y dar más protagonismo al poder civil» El fútbol es una de las aficiones del candidato socialista a la Alcaldía de Burgos, Daniel de la Rosa. / BC Elecciones Municipales 26-M El candidato del PSOE a la Alcaldía de Burgos quiere «ser el alcalde de todos los burgaleses para que se sientan orgullosos y puedan confiar en un ayuntamiento que les pueda representar» CÉSAR CEINOS Burgos Jueves, 23 mayo 2019, 20:04

El Partido Socialista vuelve a apostar, como ya hiciera en 2015, por Daniel de la Rosa (Burgos, 1980) para gobernar en la ciudad del Arlanzón 16 años después. Desde los anteriores comicios es el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento capitalino, pero anteriormente se ha empleado, entre otros trabajos, como formador político, administrativo y, cuando era más joven, echando una mano en la carnicería de su padre.

- ¿Por qué decidió presentarse a la Alcaldía de Burgos?

- Es la segunda vez que concurro. Hace cuatro años se renovaron los candidatos a nivel local y se apostó por mi para representar al partido.

- ¿Cómo llegó a la política?

- Empece a participar en Juventudes Socialistas cuando tenía veintipocos años y estaba estudiando en la universidad. En el PSOE justamente cuando Ángel Olivares dejó de ser alcalde. En 2003 estaba enrolado en Juventudes Socialistas, pero no había dado el paso a la militancia del partido. Fue a consecución de la perdida de la Alcaldía cuando, con más motivo, creí que era oportuno echar una mano y participar de manera activa y comprometida. Desde entonces la política me ha acompañado a lo largo de mi vida, aunque nunca me he dedicado profesionalmente a la política excepto en los últimos cuatro años, en los que por la responsabilidad del cargo que ostento te ves casi obligado a tener una dedicación exclusiva.

- ¿Por qué quiere ser el alcalde de Burgos?

- Porque quiero ser el alcalde de todos los burgaleses para que se sientan orgullosos y puedan confiar en un ayuntamiento que les pueda representar a todos y cada uno de ellos.

- ¿Qué aficiones tiene?

- Me gusta el deporte en general y me apasiona el fútbol en particular. Lo practiqué, lo sigo y soy seguidor del Burgos y de los equipos de fútbol de la ciudad. También el fútbol aficionado, como el 'chuletero', que es como se conoce al Trofeo Ciudad de Burgos. También me encanta el cine desde pequeño, la música y leer de vez en cuando.

- ¿Cuál es el último libro que ha leído?

- Estoy leyendo 'Todo lo mejor', de César Pérez Gellida.

- ¿Y que libro recomendaría?

- Suelo recomendar libros de Fernando Ortega, un escritor burgalés que cada año y medio aproximadamente hace relatos históricos muy interesantes. 'Mariposas blancas en un cielo azul' me encantó y ya lo he recomendado alguna vez.

- ¿Cuántas veces va al cine al año?

- Reconozco que últimamente menos, pero rara es la semana que no voy al cine.

- ¿Cuál es su película preferida?

- Me encanta 'El Golpe' y 'Braveheart'.

- ¿De qué equipo es?

- Del Burgos. También tengo simpatía por el Liverpool y, en tercera posición, por el Real Madrid.

- ¿Es religioso?

- Respeto mucho la religión, pero no soy religioso.

- ¿Sabes por qué se celebra el día del Curpillos?

- Está relacionado con la batalla de las Navas de Tolosa. Como fiesta de la ciudad me parece que debe de evolucionar y debe de dar un protagonismo mayor al pueblo, a la fiesta popular de El Parral y al poder civil por delante del religioso y militar.

- ¿Qué es lo que más le gusta de las fiestas de San Pedro y San Pablo?

- El ambiente de convivencia que se genera en la calle, sobre todo cuando llega la tarde, cuando las peñas salen de la plaza y la gente va a los fuegos artificiales y los conciertos, y a los bares del casco histórico. Hecho de menos tener unas fiestas un poco más festivas, más populares. Es decir, que arranquen con fuerza y que sean atractivas para todo tipo de público.

- ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida?

- El día que me casé con mi mujer.

- ¿Y uno de los más tristes?

- Cuando mi hermano tuvo un accidente en el que fue un milagro que no le pasara nada.

- ¿Cuál es su grupo preferido?

- Varios. Entre los internacionales The Killers o Bruce Springsteen y a nivel nacional Dorian o Héroes del Silencio.

- ¿Con qué otro candidato a la Alcaldía se iría de cañas por Burgos?

- Me genera muchas dudas, pero, entre los ocho candidatos restantes, elegiría a Vicente Marañón (Ciudadanos). Más claro lo tengo entre los concejales actuales. Me iría con Gloria Bañeres (Ciudadanos).

- ¿Y con cuál no pasaría un fin de semana?

- Con Vicente Marañón. Tomar unas cañas sí, pero pasar un fin de semana entero no (risas).

- ¿A quién entregaría el premio Embajador de Burgos?

- A La M.O.D.A. Se lo merecen. Creo que hay mejor escaparate de Burgos que lo que están haciendo a nivel nacional y estoy seguro que traspasarán fronteras.