El lado humano de los candidatos (V) Salinero: «Me iría de cañas con Óscar González o Gloria Bañeres porque amenizan la conversación» Raúl Salinero, a la izquierda, durante un partido del Burgos CF. / BC Elecciones Municipales 26-M El candidato de Podemos a la Alcaldía de Burgos asegura que «conoce el Ayuntamiento y los problemas de los burgaleses» CÉSAR CEINOS Burgos Lunes, 20 mayo 2019, 22:45

Podemos Burgos se presenta por primera vez en solitario a las elecciones municipal al Ayuntamiento de Burgos. El cabeza de lista es el concejal no adscrito Raúl Salinero (Alicante, 1984), que opta por tercera ocasión a la Alcaldía tras liderar la candidatura de Izquierda Unida en 2011 y la de Imagina Burgos en 2015, entidad de la que formó Podemos hasta 2017. Aunque proviene del Levante, explica que lleva en Burgos «media vida». Comenzó Obras Públicas y ha trabajado en el negocio familiar, en empleos «precarios» para pagarse los estudios y de proyectista en una constructura murciana.

-¿Por qué decidió presentarse a la Alcaldía de Burgos?

- No era mi idea, pero los compañeros de Podemos insistieron en era el momento. Se va enmarañando la política, parece que hay una reorganización de la extrema derecha y entendieron que la mejor manera de parar a las tres derechas.

- ¿Cómo llegaste a la política?

- Por una cuestión cultural y de valores que me inculcaron mis padres. Además, he sido scout durante nueve años y una de la filosofía del grupo es darse a la sociedad, al bien común. Al final todo esto hace que te vayas hacia la política. Cambié la militancia en un grupo por la militancia en política.

- ¿Por qué quieres ser el alcalde de la capital burgalesa?

- Creo que tengo mucho que aportar a Burgos. La conozco bien y conozco los problemas de los barrios y de la gente. También conozco el Ayuntamiento y sé donde hay que incidir en cada sitio para modernizar la ciudad. Por otra parte considero que en este momento de las tres derechas tenemos que plantear un bloque de futuro y progresista. Por ello, es importante tener al frente del Consistorio una persona convencida del cambio y que sepa cómo llevarlo a cabo.

«Recomiendo leer 'Gomorra'. Me gustó mucho y creo que sirve para conocer los problemas que hay en Italia»

- ¿Qué aficiones tienes?

- Lo único que hago, cuando tengo tiempo, es ir un rato a las piscinas de El Plantío, correr mientras estoy viendo una película y hago un poco de pesas. Me gustaría recuperar algún pasatiempo, como ir al monte.

- ¿Cuál es el último libro que ha leído?

- 'El último hombre de Roma', de Colleen McCullough. Es un libro que es cíclico en mi vida, porque me cuesta un montón terminarlo. Lo empiezo a leer cuando tengo tiempo, cuando no lo tengo lo dejo y cuando lo retomo lo tengo que volver a empezar.

- ¿Y qué libro recomendaría?

- 'Gomorra', de Roberto Saviano. Me gustó mucho y creo que sirve para conocer los problemas que hay en Italia y, por otra parte, te muestra las partes oscuras del gobierno. No es un libro para aprender ni enriquece el espíritu, simplemente es para situarse en lo que está pasando.

- ¿Es religioso?

- No, no lo soy. Mi etapa educativa fue en los Maristas y he estado en un grupo scout católico, pero no soy creyente. Eso sí, me gusta y me atrae mucho la figura del papa Francisco.

- ¿Cuántas veces va al cine al año?

- Este año creo que he ido dos veces.

- ¿Cuál es su película favorita?

- Una que me atrae mucho es Apocalypse Now, pero porque me encanta Marlon Brando. También me gusta Reserved Dog, de Quentin Tarantino, o El Padrino, en la que también actúa Marlon Brando.

- ¿De qué equipo es?

- Por familia, del Real Madrid, pero el corazón va con el Burgos. De hecho, soy abonado.

«Destaco la labor de las peñas, que están haciendo actividades incluyentes para todos»

- ¿Sabes por qué se celebra el día del Curpillos?

- Es una fiesta con dos eventos. El de las Huelgas es por la batalla de Las Navas de Tolosa, que es institucional, militar y religioso y luego está la fiesta de las peñas en El Parral. Es un día que se junta todo pero está bastante separado.

- ¿Qué es lo que más le gusta de las fiestas de San Pedro y San Pablo?

- Voy cambiando en función de la programación de cada año. Lo que más me gustó en 2018 fueron los conciertos. Además, destaco la labor de las peñas, que están haciendo actividades incluyentes pensando en todos.

- ¿Cuál fue el momento más feliz de su vida?

- Cuando nació mi hermano.

- ¿Y el más triste?

- El que está por venir. Me tomo las cosas con optimismo. Me gusta tomarme las cosas malas ni muy a pecho ni muy a lo personal.

- ¿Cuál es su grupo preferido?

- Soy muy ecléctico. He estado con una etapa en la que me ha gustado Bessie Smith, una cantante de jazz de los años 30 del siglo XX, y Django Reinhardt, un guitarrista de jazz. Luego tengo otras épocas que me da por el rock español y grupos como Extremoduro.

- ¿Con qué candidato a la Alcaldía se iría de cañas por Burgos?

- Con ninguno. Me gusta ir de cañas para tener conservaciones distendidas y los otros cabezas de lista me parecen monotemáticos. Me aburriría. En cambio, sí me iría con los concejales Óscar González (PSOE) o Gloria Bañeres (Ciudadanos) porque amenizan la conversación.

- ¿Y con quién no pasaría un fin de semana?

- Creo que con Vicente Marañón. Me parece muy poco natural y soporífero.

- Por último, ¿a quién reconocería con el premio Embajador de Burgos?

- A la pianista Patricia Arauzo. Es un referente en el mundo de la música a nivel nacional y tiene una filosofía de apoyar a grupos menores a crecer.