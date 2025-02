Carlo Costanzia vuelve a las redes sociales tras «lidiar con la infamia, la mentira, el acoso y hasta la depresión»

Joaquina Dueñas Lunes, 3 de febrero 2025, 14:49 Comenta Compartir

Después de un tiempo sin dar señales de vida en las redes sociales, Carlo Costanzia ha decidido volver a Instagram por todo lo alto, poniendo imágenes y letra a sus vivencias durante los últimos meses en los que, según ha revelado, ha tenido que lidiar con la infamia, la mentira, el acoso y hasta la depresión. Un catártico vídeo en el que se ha podido ver por primera vez al hijo de Mar Flores junto a su pareja, Alejandra Rubio, y su bebé, nacido el pasado 5 de diciembre.

«Como sabéis, llevo un tiempo alejado de las redes. De este adictivo mundo de apariencias donde tenemos más prisa por mostrar lo que vivimos que de vivirlo realmente. Donde aparentamos ser felices aun sin serlo, donde está mal enseñar que estás mal y la realidad de nuestras vidas se aleja de lo que mostramos por la ansiedad de aparentar algo que realmente no somos. Todo el día encima de una pantalla y alejado siempre más de nosotros mismos, y por eso, decidí parar», comienza el actor.

Carlo Costanzia continúa abriéndose en canal y revelando detalles de su situación emocional. «En este tiempo de lucha conmigo mismo, de mucho sufrimiento, de largas conversaciones con mi ego, de duro trabajo, de búsqueda de mi verdadero yo, donde he pasado por los momentos más oscuros de mi vida, aun creyendo haber pasado ya por ellos demasiadas veces, donde he tenido que lidiar con infamia, mentira, acoso, depresión», ha expresado. Un tiempo en el que ha podido comprobar quiénes se han quedado a su lado y quiénes eligieron tomar distancia: «Abandonado por mucha gente que pensaba amiga, familiares que me han dado la espalda a nivel personal y laboral, de noches encerrado, noches en vela, mañanas sin querer levantarme de la cama, pensamientos intrusivos de suicidio y de volver a retomar malos hábitos, de caer en lo fácil, de rendirme y querer escapar de todo».

En este sentido, llama la atención cómo Alejandra Rubio tiene un gran protagonismo como amiga, como pareja y como madre de su hijo, pero también su padre, Carlo Costanzia de Castiglione, que aparece en un plano de escena cotidiana y familiar muy sonriente. A quien no vemos en este relato autobiográfico es a su madre, Mar Flores, con quien han estrechado lazos desde el nacimiento de su hijo.

El camino que ha recorrido Carlo parece haberle dejado claro que «Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros, donde una vez más he corroborado que lo que no te mata te hace más fuerte. Que los problemas son problemas porque tienen una solución y si no, no lo serían. Simplemente, es la vida que avanza y da sabias lecciones».

Entre esas lecciones, conocer quiénes son sus incondicionales en los malos momentos. «En este tiempo he encontrado la verdad, la gente que vale la pena, la que se ha quedado a mi lado en las peores y los que seguirán estando en mi mesa el día del triunfo. El apoyo incondicional de la familia, el amor y sobre todo, este bellísimo regalo del cielo transformado en vida que lleva mi sangre, mis genes, mi legado, mi hijo», ha relatado con el primer 'posado' de la pareja junto a su bebé.

El vídeo termina con una positiva reflexión que es un canto a la vida, a disfrutar del momento y a encontrar todo lo bueno que pueden enseñar los contratiempos: «Con esto quiero deciros que la vida es el mayor tesoro que tenemos. Porque hoy puedes estar aquí y mañana no. Y aunque pasemos por malos momentos, de todo se sale. Incluso más fuertes, reforzados, sabios, y cuando se empieza a ver esa luz al túnel, que no es más que nuestra luz interior reflejada en nuestra mirada, entenderemos lo importante de esta vida y lo bonito que es vivirla. Que la felicidad se encuentra en los pequeños instantes. En la lucha, la disciplina, el trabajo. Y solo así seremos libres».

El vídeo ha tenido una gran repercusión y, como no podía ser de otro modo, el respaldo de los suyos. Alejandra Rubio no ha dudado en compartirlo y en comentarle un corazón con un infinito mientras que su padre le ha escrito un emotivo texto de apoyo: «Siempre estaré orgulloso de ti, nunca estarás solo, ahora menos que nunca, no hay amor más grande que el de para un hijo, cuando entiendes que hay una persona más importante que tú, que darías todo por él y que deseas que sea mejor que tú». «Por mucho que sufras, solo ver en su cara una sonrisa o sentir sus abrazos te hará olvidar todo y te hará siempre seguir adelante. La vida es lucha y merece luchar por ella, más aún por la de tus hijos. Bienvenido a la nueva etapa de tu vida», le ha dedicado. Una nueva etapa en la que en unas semanas estrenará también la ansiada completa libertad después de cumplir la pena de 21 meses de prisión a la que fue condenado por estafa.