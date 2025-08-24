Cayetano Rivera reaparece en los ruedos con semblante serio tras su detención

J. C. Roncal Domingo, 24 de agosto 2025, 18:18 Comenta Compartir

Con el semblante muy serio y concentrado, así reapareció anteayer Cayetano Rivera en la plaza de toros de Castilla-La Mancha, después de casi dos meses sin vestirse de luces y tras la detención que la pasada madrugada del 29 al 30 de junio le llevó a permanecer en una comisaría hasta las siete de la mañana por un altercado en una hamburguesería en la calle de Atocha, en Madrid.

La tarde de toros del 23 de agosto no fue una más para el diestro y eso se notaba en su rostro. Eso sí, poco a poco, el torero fue ganando confianza y seguridad en sí mismo, dejando atrás el rictus de los primeros compases de la faena y mostrando su plena satisfacción por una la faena.

No ha sido un verano fácil para el hermano de Fran Rivera, después de que en mayo rompiera su relación de dos años con María Cerqueira. Primero, por aquella noche en el calabozo. Los hechos ocurrieron aproximadamente sobre las tres de la mañana, cuando el diestro, que estaba acompañado por unos amigos, tuvo una discusión con los empleados de la hamburguesería. La situación se volvió tan incómoda que una de las trabajadoras del restaurante de comida rápida llamó a la policía y fue entonces cuando el torero terminó detenido y pasando la noche en el calabozo. «Cayetano ha permanecido en comisaría hasta las 7 de la mañana por un presunto delito de resistencia y desobediencia», contó entonces el periodista Carlos Quílez en 'Y ahora Sonsoles'. Quílez también contó la versión de Cayetano. Según el diestro, los agentes «se excedieron» y la actuación fue «desmedida», razón por la que iba a emprender medidas legales contra los policías.

Pero es que, varias semanas más tardes, anunció que no podía realizar una de sus corridas de toros en Santander: «Debido a un percance ocurrido el pasado miércoles en un tentadero, toreando un novillo, me es imposible estar mañana en Santander, como era mi deseo. Muchas gracias por vuestro cariño y mucha suerte a mis compañeros», explicaba en un comunicado. Una cancelación a la que luego se añadiría la de Ciudad Real y Málaga. «Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga. Gracias por vuestra comprensión y confianza», expresaba.

El pasado miércoles, Cayetano volvía a X para anunciar que el sábado reaparecía en Tomelloso. «La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre», comentaba.