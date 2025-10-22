BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Ireland Baldwin, junto a sus padres, Alec Baldwin y Kim Basinger EP

La hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, Ireland, relata su «solitaria infancia»

A punto de cumplir 30 años ha roto lazos con su familia al darse cuenta de «lo tóxicas que son esas personas»

Joaquina Dueñas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:12

Este jueves 23 de octubre, la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, Ireland, cumplirá 30 años. Con motivo de esta fecha ha reflexionado en su blog sobre su vida y ha recordado su «solitaria infancia» al hablar de su familia «narcisista» y «tóxica». Al acercarse a la treintena «siente mucho menos peso» sobre sus hombros, una libertad que atribuye a haber dejado atrás «la necesidad de seguir cargando con los miembros narcisistas, poco fiables y adictos de mi familia, a quienes creía que necesitaba en mi vida».

«Crecí sin mis padres en casa y sin hermanos a los que recurrir. A veces tuve una infancia solitaria, por lo que crecí sintiendo que necesitaba ganarme a ciertas personas de mi propia familia», ha explicado. «Por alguna razón, su aprobación y sus elogios eran importantes para mí», ha evocado.

Ahora, todo eso ha cambiado, después de darse cuenta de «lo tóxicas que son estas personas». «Así que entro en la treintena con la certeza de que así es como se rompen estos ciclos. Mi hija no tiene por qué conocer a estas personas y yo puedo protegerla de ellas. Puedo hacer todo lo posible por construir mi propia idea de familia, pieza a pieza. Y mostrar cómo se trata una familia de verdad», ha zanjado celebrando su liberación y dando la bienvenida a la nueva década.

