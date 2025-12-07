BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Javier Santos quiere reclamar la paternidad de Julio Iglesias en Estados Unidos

La causa iniciada en España está a la espera de que se pronuncie el comité de Derechos Humanos de Ginebra

Joaquina Dueñas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:36

Comenta

Javier Santos está preparando una nueva acción para lograr el reconocimiento legal de la paternidad de Julio Iglesias. Santos lleva toda su vida luchando para que la justicia reconozca su filiación del cantante internacional. Una empresa sin éxito a pesar de que en 2017 logró que una prueba de ADN arrojara un «99% de hermanidad» con Julio José Iglesias Preysler. Ahora, el periódico ABC ha revelado que está preparando junto a su abogado, Fernando Osuna, una demanda para que el caso se reabra en Estados Unidos.

El letrado ha explicado que están buscando un bufete americano que quiera colaborar con ellos. La idea es iniciar una acción civil en Miami, ciudad en la que un detective privado recogió la botella de agua de Julio José de la que se obtuvo la mencionada prueba de ADN. Esta sería la primera vez que se intenta abrir una vía judicial distinta a la española.

Los resultados científicos fueron presentados en su día ante el juzgado de Valencia para reabrir la causa. Tras un primer pronunciamiento favorable en 2019, Julio Iglesias recurrió ante la Audiencia Provincial que negó la paternidad por tratarse de una causa juzgada en los años 90. Una cuestión de forma y no de fondo, que ha ratificado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A pesar de todo, Javier Santos no ceja en su empeño y desde hace casi tres años está plateado un recurso en el comité de Derechos Humanos de Ginebra. «Aún no han contestado. La ONU es muy difícil… Deben responder, pero no se sabe cuándo», ha expresado Osuna a ABC. Entretanto, trabajan en la posibilidad de que sea la justicia de Estados Unidos la que se pronuncie.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo de la Primitiva deja un segundo premio en Burgos
  2. 2 Ni Madrid ni Barça, pero un Primera División vendrá a Burgos en la siguiente ronda de Copa del Rey
  3. 3 El hotel rural con bar que se alquila por 472 euros al mes en un pueblo de Burgos
  4. 4 La muestra de las puertas de Antonio López en la catedral de Burgos cierra la primera semana con 10.040 visitantes
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6 Guían a dos senderistas que se habían perdido en el norte de Burgos
  7. 7 Los números más originales de la Lotería de Navidad que se buscan en Burgos
  8. 8 La enigmática serpiente del humilladero del Cristo de los Remedios de Tobera
  9. 9 Herido un hombre en el accidente entre dos turismos en Burgos
  10. 10 Un San Pablo Burgos muy errático cae ante el Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Javier Santos quiere reclamar la paternidad de Julio Iglesias en Estados Unidos

Javier Santos quiere reclamar la paternidad de Julio Iglesias en Estados Unidos