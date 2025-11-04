BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jonathan Bailey. Reuters

Jonathan Bailey, hombre más sexi del mundo en 2025

La revista 'People' ha nombrado al actor inglés de 37 años por su «encanto, ingenio y belleza»

Joaquina Dueñas

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

Jonathan Bailey ha sido nombrado por la revista 'People' como el hombre más sexy del mundo de 2025, una distinción que el actor inglés ha mantenido en secreto para sus allegados, esperando darles la sorpresa. «Estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares se enteren», ha dicho. A sus 37 años, la publicación destaca de él su «encanto, ingenio y una belleza casi injusta».

A pesar del éxito y la popularidad que le acompañan desde hace un lustro gracias a su papel en 'Los Bridgerton', no ha terminado de acostumbrarse a Hollywood. «Me siento incómodo con bastante frecuencia. Siento que ese estado me acompañará toda la vida», ha revelado.

Actor vocacional, con solo siete años, ya actuaba con la Royal Shakespeare Company de Londres. Se recuerda como un niño entusiasta y probablemente «bastante molesto». «Me costaba calmarme», ha confesado, al tiempo que ha reconocido que no cree haberse considerado sexi en su juventud. Se declara amante del cine, del teatro y de la música, con miedo irracional a las serpientes y da las claves para una cita perfecta: «Me encanta pasear, cenar, ir al teatro, al cine. Depende de la cita». Eso sí, cuando ya hay confianza, basta con unos Lego y una pizza. «Algunas de mis mejores citas han sido con Lego», ha dicho.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos que representa a Castilla y León en el famoso concurso de Ferrero Rocher
  2. 2 Un muerto y seis heridos, uno de ellos muy grave, en un accidente en el límite entre La Rioja y Burgos
  3. 3 Un herido al salirse con su coche de una carretera de Burgos
  4. 4 El emblemático comercio de la Plaza Mayor que cumple 30 años en Burgos
  5. 5 Herida una joven en el accidente entre dos coches en Burgos
  6. 6 Inauguran en Burgos la nueva planta de biomasa de Bioenergy que impulsa la sostenibilidad industrial
  7. 7 El Monasterio de San Juan, pendiente de la colocación del pavimento tras la espantada de la empresa
  8. 8 Burgos pierde 370.000 gallinas y otras aves en cinco años
  9. 9 El desmantelamiento de Garoña entra en una fase clave con la retirada de materiales del edificio de la turbina
  10. 10 Transportes destina 15,5 millones de euros para mejorar 138 km de carreteras en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Jonathan Bailey, hombre más sexi del mundo en 2025

Jonathan Bailey, hombre más sexi del mundo en 2025