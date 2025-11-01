BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicki Nicole y Lamine Yamal en sus redes sociales. Instagram

Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»

El joven futbolista del Barcelona confirma que finalizó su relación con la cantante argentina de forma amistosa y ante los rumores que señalaban un posible engaño

M. G.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:23

Comenta

El astro emergente del fútbol español, Lamine Yamal, de 18 años, ha declarado públicamente que su relación con la artista argentina Nicki Nicole ha llegado a su fin. En declaraciones al periodista Javi de Hoyos en el programa 'D Corazón' (RTVE), Yamal transmitió este mensaje: «No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad».

El jugador señaló que los rumores que vinculaban su separación con un viaje reciente a Italia y un supuesto episodio de infidelidad son ciertos sólo en tanto que «ya no estábamos juntos» cuando ocurrieron esos hechos. «No he sido infiel a Nicki Nicole ni he estado con otra persona», añadió.

La vinculación entre los dos nombres trascendió el ámbito privado a finales de agosto de 2025, cuando Yamal compartió en sus redes sociales imágenes junto a Nicki Nicole para celebrar su 25º cumpleaños, lo que parecía oficializar el noviazgo.

El noviazgo entre ambos había trascendido en el pasado verano, poco después del cumpleaños del futbolista, con apariciones públicas como pareja y escapadas compartidas.

Por el momento, ninguno de los dos ha detallado los motivos concretos de la ruptura, lo que deja en el aire varias incógnitas sobre el desenlace de una relación que captó atención en el ámbito mediático.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos jóvenes heridos y trasladados al hospital tras volcar su coche en un pueblo de Burgos
  2. 2 Heridos un bebé y dos adultos en un accidente en la zona sur de Burgos
  3. 3 Un accidente con cinco vehículos implicados deja dos niños y una mujer heridos en la AP-1 en Burgos
  4. 4 Los forenses de Burgos investigan cada vez más muertes por caídas accidentales
  5. 5 Herido un varón tras volcar su vehículo en Burgos
  6. 6 La suerte sonríe a Burgos con un segundo premio de la Bonoloto
  7. 7 Asaltan de madrugada la sucursal del Banco Santander de Cardeñadijo
  8. 8 Un incendio devora una vivienda en Miranda de Ebro en la noche de Halloween
  9. 9 Detenido en Burgos en una gran operación nacional contra el tráfico de medicamentos para elaborar drogas
  10. 10 Del centro de la ciudad al camposanto extramuros: la historia del actual cementerio de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»

Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»