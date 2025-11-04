Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour por acoso laboral

Joaquina Dueñas Martes, 4 de noviembre 2025, 13:04 Comenta Compartir

El próximo 26 de noviembre se estrenará la quinta y última temporada de 'Strangers Things' y lo hará envuelta en la polémica después de que haya trascendido la denuncia que Millie Bobby Brown interpuso contra su compañero David Harbour, su padrastro en la ficción, antes de comenzar el rodaje. La prensa internacional recoge que el documento presentado por la actriz nacida en España consta de numerosas páginas en las que se detallan episodios susceptibles de ser considerados como «acoso» e «intimidación laboral».

«La denuncia contiene páginas y páginas de declaraciones sobre el comportamiento de Harbour», señalan las fuentes que han tenido acceso al documento. En este sentido, subrayan que había «muchísimas acusaciones» por lo que «la investigación se prolongó durante meses». Gracias a la demanda, Millie Bobby Brown ha contado con un asistente personal que le ha acompañado en el set de rodaje durante todo el tiempo que han estado grabando los últimos episodios.

Las acusaciones contra el actor que interpreta al sheriff Jim Hopper han supuesto una sorpresa para los seguidores de la serie, acostumbrados a ver a los dos protagonistas derrochando complicidad en sus apariciones públicas. «Millie y yo siempre hemos tenido una relación especial porque la conocí cuando era muy joven. La conocía antes de que llegara la fama y tengo una preocupación real. Me preocupo por ella porque siempre he sentido un profundo afecto paternal por ella», contó Harbour sobre su relación con la actriz, que solo tenía 11 años en la primera temporada de la exitosa serie. De hecho, confesó su «instinto protector». «Me preocupa por ella, por la fama y por todo lo que tiene que afrontar», dijo.

Hasta esta denuncia, parecía que las diferencias se limitaban a la intensidad de ambos en el set de rodaje: «Pasamos por muchas emociones diferentes... nos enfadamos el uno con el otro, somos como padre e hija. Expresamos los sentimientos dentro y fuera del plató, y... esas escenas eran tan crudas y reales que la recompensa son las escenas mismas», confesó Bobby Brown en 2018.

Desde la productora no han querido hacer ninguna valoración sobre lo sucedido, aunque una fuente de Netflix ha calificado de «desafortunado» que lo problemas de los actores hayan salido a la luz a pocas semanas del estreno de los últimos ocho capítulos, si bien confían en que nada eclipse este acontecimiento, «ni siquiera la vida privada de los protagonistas».

Una vida privada que pasa por momentos opuestos para los dos actores. Mientras Millie Bobby Brown disfruta del amor junto a su marido, Jake Bongiovi, con quien adoptó a una niña el pasado verano; David Harbour se separó a principios de año de Lily Allen, con quien llevaba casado cinco años. Una ruptura que se habría debido a las infidelidades del actor, según pudo comprobar la propia Allen, que se dio de alta en una exclusiva aplicación de citas en la que descubrió a su marido contactando con otras mujeres.

