Burgos, a la cabeza de Castilla y León en puntos de carga para vehículos eléctricos La provincia cuenta con 315 estaciones de carga públicas, el 20,1% del total de la comunidad autónoma

BURGOSconecta Burgos Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:45 Comenta Compartir

La provincia de Burgos cuenta en la actualidad con un total de 315 puntos públicos de carga para vehículos eléctricos, lo que la convierte en la provincia con mayor número de cargadores operativos de todo Castilla y León, superando por poco las cifras de Valladolid y aglutinando algo más del 20% de los 1.566 puntos repartidos por toda la geografía autonómica.

En este sentido, cabe destacar que casi la mitad (153) de los puntos de carga instalados en la provincia de Burgos son de más de 50 kilovatios (kW), considerados de carga rápida. En ninguna otra provincia de la comunidad se observan esas cifras. Así mismo, Burgos también cuenta con otros 65 cargadores de menos de 10 kW y otros 97 de entre 10 y 50 kiilovatios.

Aunque la provincia todavía está lejos del nivel óptimo de electrificación, la ampliación del mapa de cargadores está siendo paulatina en los últimos años. Eso sí, buena parte de las instalaciones de carga están ubicadas en el entorno de las tres grandes ciudades y en el eje Madrid-Irún, con una escasa presencia en el entorno rural.

Ampliar

Por su parte, en el conjunto de Castilla y León hay actualmente 1.566 puntos de carga, de los que el 41%, es decir, 642, son de más de 50 kilovatios (kW). De ellos, algunos son ultrarrápidos: los que superan los 150 kWo incluso alcanzan los 350.

Fuentes del Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial (Ripre), dependiente del Ministerio de Industria y consultados por Ical, indican que otros 586 puntos cuentan con una potencia de entre 10 y 50 kilovatios (el 37,4 por ciento) y 338, por debajo de 10 (21,6 por ciento).

Las asociaciones sectoriales del automóvil (Anfac y Faconauto) calculan que Castilla y León, según fuentes consultadas por Ical, necesita alrededor de 2.546 puntos de recarga para 2030, aunque la cifra exacta dependerá de la metodología y los objetivos finales, requisitos que en el contexto nacional proyectan la necesidad de 300.000 puntos de recarga pública para cumplir con las directivas europeas.

En este punto cobran también importante peso las iniciativas privadas, como es el caso de Iberdrola, que tiene en servicio un despliegue cerca de 250 plazas de recarga pública en la Comunidad y ya se encuentran en plena instalación 57 puntos de recarga de alta potencia (más de 100 kilovatios).

Aumento de ventas

Todo ello, en un contexto de aumento de ventas de vehículos eléctricos, con 3.725 unidades en lo que va de 2025 en Castilla y León, lo que supone multiplicar por casi 2,5 las cifras registradas entre enero y agosto de 2024 (un 132 por ciento más), que alcanzaron los 1.606. Este incremento ha permitido también aumentar, aunque de forma ligera, el peso de este tipo de movilidad en España. Mientras hace un año, los vehículos eléctricos de la Comunidad representaban el 2,12 por ciento del total nacional, que ascendía entonces casi 76.000 unidades, este ejercicio se ha elevado hasta el 2,48 por ciento de los 150.148 vendidos en el conjunto del país, donde en lo que va de año se han duplicado las ventas (97,7 por ciento más).

Aunque en volumen de ventas Castilla y León está lejos de los registros de autonomías como Madrid (63.970 coches, el 42,6 por ciento del total nacional), Cataluña (20.365) y Comunidad Valenciana (16.657), la evolución de las matriculaciones se ha comportado mucho mejor, al ser la quinta que más ha crecido, con ese 132 por ciento.

Solo se han situado por encima, precisamente, la Comunidad Valenciana, con un 175 por ciento, también vinculado a las importantes compras de vehículos nuevos tras la Dana de octubre de 2024; Cantabria, que creció el 163,2 por ciento, con 1.166 unidades; Extremadura, con el 151,4 por ciento y 1.217 vehículos; y La Rioja, con el 142,1 por ciento de incremento y 557 eléctricos en total en estos ocho primeros meses.

Temas

Coches eléctricos