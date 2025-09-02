BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Uno de cada cuatro turismos matriculados en España ya es un modelo electrificado

Patxi Fernández

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:46

El mercado de la movilidad eléctrica en España ha experimentado un mes de agosto histórico, con un crecimiento exponencial en las matriculaciones de vehículos electrificados (100% eléctricos e híbridos enchufables).

Según datos de las asociaciones AEDIVE y GANVAM, las ventas de este tipo de vehículos se dispararon un 144,2% en agosto, hasta alcanzar un total de 16.632 unidades. En el acumulado del año, el mercado ya suma 156.196 unidades, lo que representa un aumento del 91,9%.

El crecimiento se ha repartido de manera equitativa entre las dos tecnologías principales. Las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 117,6% en julio, con 10.002 unidades matriculadas. Representa un 8,42% de la cuota de mercado en el mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos suman 62.514 unidades, un 83,8% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 7,43%.

Las ventas de vehículos híbridos enchufables crecieron un 188,4% durante julio y alcanzan las 12.896 unidades matriculadas. Representa el 10,86% de la cuota de mercado del mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos suman 71.549 unidades, un 99,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 8,51%.

Las ventas de vehículos híbridos no enchufables aumentan un 15,5% en julio, y alcanzan las 40.123 unidades matriculadas en este mes. Representa un 33,78% de la cuota de mercado en julio. En el acumulado del año, las ventas de estos vehículos acumulan 294.763 unidades, un 29,5% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del total del año es de 35,05%.

Las ventas de vehículos de gas crecieron un 49,5% en julio con 4.010 unidades matriculadas representando el 3,38% de la cuota de mercado en el mes. En el conjunto del año, las ventas de estos vehículos acumulan 35.700 unidades, un 85,3% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 4,24%.

Por tipo de vehículo, los turismos electrificados fueron el motor principal de este dinamismo, con un incremento del 162% en agosto y un total de 15.076 unidades matriculadas. Las furgonetas eléctricas también registraron un crecimiento extraordinario, con un aumento del 135,4% en el mes y un crecimiento acumulado del 72% en el ejercicio.

A pesar de la tendencia general al alza, algunos segmentos no han corrido la misma suerte. Las matriculaciones de ciclomotores eléctricos, por ejemplo, continúan a la baja, con una caída del 68,8% en agosto.

El informe destaca la creciente penetración de la electrificación en el mercado. En agosto, casi el 25% de los turismos matriculados en España fueron modelos electrificados.

Ante este escenario, AEDIVE y GANVAM advierten sobre el riesgo de frenar el impulso del mercado si no se toman medidas urgentes. Las asociaciones señalan que las ayudas del plan MOVES ya se han agotado en comunidades autónomas clave como Madrid y Galicia. Por ello, instan al Gobierno a poner en marcha un plan de incentivos estable y a largo plazo, que se complemente con medidas fiscales para fomentar la electrificación de las flotas de vehículos de empresa y así acelerar el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.

