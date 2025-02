Las marcas alertan: se están cancelando pedidos por la falta de ayudas a la compra de eléctricos

J. Bacorelle Miércoles, 19 de febrero 2025, 08:15 Comenta Compartir

Los representantes de marcas de vehículos eléctricos como Volvo, BYD, Hyundai, Kia y Mini han expresado su preocupación por la falta de un plan de incentivos para la compra de coches eléctricos en España, por lo que reclaman la reactivación del Plan Moves, un programa de ayudas gubernamentales para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos..

La falta de un plan de incentivos y de infraestructura adecuada está dificultando la venta de vehículos eléctricos y retrasando la transición hacia una movilidad más sostenible. Pero además de las ayudas económicas, los fabricantes demandan una inversión en la construcción de una red de cargadores más amplia y eficiente.

«Es una situación terrible para los fabricantes de vehículos electrificados. Se tiene que resolver con la máxima urgencia, porque no hay duda de que la transición hacia una ecomovilidad conlleva esfuerzos de todos: los fabricantes ya lo han hecho, nuestros concesionarios también, y ahora la Administración tiene que cumplir», ha indicado el 'country manager' de BYD España y Portugal, Alberto de Aza, en el foro 'Women's Worldwide Car of the Year' celebrado ayer en Madrid.

las compañías asistentes al evento han demandado que si se implantan estas ayudas, sean rápidas y efectivas. «Esperamos que las ayudas se reactiven cuanto antes, aunque el Moves no es suficiente. Hace falta un plan más rápido porque las ayudas tardan y luego no puede ser que si los clientes reciben 4.500 euros, que se queden en 2.000 cuando hagan la renta», ha reafirmado el CEO de Hyundai España, Leopoldo Satrústegui.

De la misma manera, el CEO de Volvo Car España, José María Galofré, ha señalado que si se quiere cambiar de manera total el parque, es necesaria la colaboración desde la Administración, los fabricantes, los clientes y otras empresas que engloban el sector.

«Hay una ley que va a obligar al 31 de diciembre que todas las gasolineras se conviertan en 'electrolineras'. Pero el día que tengamos 'electrolineras' cada 15 kilómetros y que podamos cargar 200 o 300 kilómetros en apenas 10 minutos, los clientes verán que el eléctrico es más barato, menos contaminante y encima tendrán menos gastos de mantenimiento», explica Galofré.

Por otro lado, el tema principal que preocupa a la automoción europea es la nueva norma de emisiones 'CAFE' (por sus siglas en inglés), que ha entrado en vigor este año y que ha endurecido el límite de CO2 de 115,1 gramos por kilómetro a 93,6 gramos. El director de Mini España, Carlos Martínez, ha asegurado que «sería bueno una flexibilización» de esta norma.

«Para cumplir con la normativa 'CAFE' tenemos que vender eléctricos. No hay otro camino para rebajar las emisiones un 20%-25%, pero con la cancelación de las ayudas, ha habido clientes que han cancelado sus pedidos», ha argumentado el director general de Kia, Eduardo Dívar.

Ante la falta de ayudas, las compañías de automoción han lanzado sus propios planes de descuentos para ayudar a la compra de vehículos eléctricos. «Los fabricantes de coches tenemos que sacarnos las castañas del fuego, no podemos depender de los políticos, ya sean europeos o españoles», ha dicho Dívar, tras comenzar el año con el Kia EV3 como el coche más vendido en el mercado eléctrico.

Aranceles

Por otra parte los fabricantes de automóviles coreanos y japoneses han expresado su preocupación por la imposición de aranceles a China y han solicitado un marco normativo equitativo para todos los actores del mercado.

«Todos hemos de luchar con las mismas armas. Las ayudas de Estado tienen que ser equilibradas para todas las automovilísticas. Es necesario y aconsejable tener un libre comercio, pero que todos tengamos las mismas condiciones», ha recomendado Dívar de Kia.

«Libre comercio, sí, pero con cierto orden. Hay que tratar que la competencia sea leal», ha terminado, por su parte, Leopoldo Satrústegui, de Hyundai.

Estos fabricantes argumentan que la aplicación de aranceles a China crea una desventaja competitiva para ellos, ya que las empresas chinas podrían verse beneficiadas por políticas proteccionistas en su país de origen. Por lo tanto, solicitan que se establezcan reglas claras y comunes para todos los fabricantes, con el fin de garantizar una competencia justa y evitar distorsiones en el mercado.