BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo de Stellantis. reuters

Stellantis ofrece reembolsos, revisiones y reparaciones para miles de afectados por los motores PureTech

Canal Motor

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:41

Comenta

Stellantis ha ofrecido a la Asociación de Afectados de Stellantis (Afestel) reembolsos, revisiones y reparaciones para los miles de afectados por los motores PureTech, según ha informado en un comunicado la asociación, que reúne a más de 9.000 socios y ha presentado 3.000 demandas.

«Tras intensas negociaciones entre el equipo jurídico de Afestel y Stellantis, la compañía ha puesto sobre la mesa una serie de medidas dirigida a los socios de Afestel con el objetivo de paliar el daño ocasionado», ha apuntado la organización, que ha específicado que la oferta de la compañía expira a final de noviembre.

El gigante automovilístico, de acuerdo con lo expresado por la asociación, ofrece reembolsos económicos, que Afestel espera que estos acuerdos puedan alcanzar un millón de euros antes de fin de año.

También la firma propone revisiones completas y gratuitas de los coches, así como ampliar la garantía oficial a 10 años o 180.000 kilómetros, así como la reparación total frente a averías futuras relacionadas con la correa defectuosa.

Afestel indica que el plazo para aceptar esta oferta expira el 30 de noviembre. Hasta la fecha, más de 3.000 socios de Afestel han aceptado la garantía extendida, mientras que unos mil casos seguirán por vía judicial para reclamar compensaciones adicionales. Además, cerca de 700 afectados han optado por sumarse a la demanda colectiva penal en Francia por depreciación del vehículo y daños sufridos.

«La mejor solución hubiese sido la retirada completa del motor PureTech y una indemnización generalizada. Ninguna de las dos cosas ha sucedido», afirma Yerba Luca de Tena, presidente de Afestel.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos que invertirá 90.000 euros para contar con pista de pádel
  2. 2 El aviso de Aemet por nevadas que se extiende a toda la provincia de Burgos
  3. 3 Desmantelan tres clínicas ilegales que trataban melanomas y utilizaban productos prohibidos
  4. 4 El pueblo de Burgos que se manifestará para pedir más dinero para sus calles: «El Ayuntamiento no nos quiere ayudar»
  5. 5 Tres carrozas con trono para los Reyes Magos y otras tres temáticas: Burgos prepara su cabalgata
  6. 6 Más de la mitad de los nacimientos en Burgos son ya fuera del matrimonio tradicional
  7. 7 Curioso rescate en Burgos para liberar a una nutria atrapada en un coche
  8. 8 Tres detenidos en Burgos en dos intervenciones, entre ellos un prófugo buscado por la Guardia Civil
  9. 9 Detenido en Burgos con una orden de ingreso en prisión de 15 meses tras pegar a un joven
  10. 10 A disposición judicial en Burgos por provocar un incendio con una barbacoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Stellantis ofrece reembolsos, revisiones y reparaciones para miles de afectados por los motores PureTech

Stellantis ofrece reembolsos, revisiones y reparaciones para miles de afectados por los motores PureTech