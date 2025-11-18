BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Seal 6 es un sedán híbrido enchufable popular BYd

BYD planea duplicar su red de concesionarios en Europa

Juan Roig Valor

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

BYD, el mayor fabricante de automóviles de China, anunció este lunes un ambicioso plan para duplicar su red de ventas en Europa para finales de 2026, en un movimiento que refuerza su estrategia de expansión en el continente.

Maria Grazia Davino, directora regional de BYD para Europa, informó en un evento celebrado en Frankfurt que la compañía contará con 1.000 puntos de venta en toda Europa a finales de 2025 y prevé duplicar esa cifra el próximo año.

«Para competir con éxito en Europa, necesitamos estar cerca de nuestros clientes y ganar su confianza mediante la proximidad», señaló Davino, responsable de los negocios de BYD en Europa del Este y Escandinavia.

La empresa china ya está presente en 29 mercados europeos y tiene en marcha un ambicioso plan de localización. Su primera planta en Europa abrirá pronto en Hungría, y además estudia una segunda fábrica en Turquía y una tercera posible instalación en España.

BYD ha logrado triplicar sus ventas en Europa durante los primeros nueve meses de 2025, alcanzando 80.807 vehículos, impulsada por la comercialización de híbridos enchufables y coches totalmente eléctricos.

«Localizar nuestra producción en una región madura como Europa es un proyecto estratégico que requiere conocimiento, dedicación, inversión y recursos a todos los niveles», afirmó Davino.

El crecimiento europeo forma parte de la estrategia global de BYD, que busca consolidar su presencia en mercados clave fuera de China mediante la combinación de expansión comercial y producción local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nevadas y desplome de las temperaturas: el drástico cambio de tiempo que se espera en Burgos
  2. 2 Los diez pueblos de Burgos que se repartirán un millón de euros para mejorar su patrimonio cultural
  3. 3 Varios trabajadores desalojados por una fuga de amoníaco en una empresa de Burgos
  4. 4 Dos heridos tras dar varias vueltas de campana con su coche en un accidente en Burgos
  5. 5 Un ciclista resulta herido en la cabeza en la colisión con un turismo en Burgos
  6. 6 Cortan la carretera BU-601 entre dos pueblos de la provincia de Burgos
  7. 7 La realidad virtual devuelve a la vida el palacio arzobispal perdido de Burgos
  8. 8 Malestar entre los comercios de alimentación de Burgos por su exclusión de la campaña de bonos al consumo
  9. 9 La campaña de bonos al consumo de Burgos logra vender medio millón de euros en solo cinco días
  10. 10 El Ayuntamiento de Burgos espera la propuesta de los vendedores ambulantes para decidir una nueva ubicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta BYD planea duplicar su red de concesionarios en Europa

BYD planea duplicar su red de concesionarios en Europa