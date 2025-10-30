En qué va a cambiar el examen del carné de conducir en las próximas semanas

N. S. Jueves, 30 de octubre 2025, 09:00 Comenta Compartir

El examen teórico para sacarse el carnet de conducir ahora incorporará una novedad: un vídeo en el que deberán responder sobre situaciones de riesgo con las que se pueden encontrar en el día a día como conductores. Ya desde hace tiempo que la prueba teórica para obtener el carné incorporaba contenidos sobre seguridad vial, sumándose el identificar un riesgo con suficiente antelación permite anticiparse y evitar accidentes si se adoptan decisiones como reducir la velocidad, frenar, cambiar la trayectoria del vehículo...

Y es que, según la Dirección General de Tráfico (DGT), si esto se tiene claro desde la teoría, se podrá aplicar con más facilidad a la conducción práctica, una capacidad que el aspirante a conductor debe demostrar. En concreto, la idea, que ya se ha desarrollado con éxito en países como Alemania, Bélgica, Francia, Finlandia, Letonia o Reino Unido, es incluir un vídeo en el examen teórico para la obtención del permiso de conducir. En él se muestran diversas situaciones de riesgo que el aspirante debe identificar para demostrar, más allá de su capacidad memorística, que ha interiorizado los principios básicos de la conducción segura.

«Queremos mejorar la calidad de la formación del teórico, evitar la memorización y facilitar que el aspirante adquiera la inmediatez y la rapidez necesaria para percibir un riesgo que te puedes encontrar en cualquier momento en circulación», explica Montserrat Pérez, subdirectora de Formación y Educación Vial de la DGT.

A pesar de esta novedad, la prueba en su conjunto mantendrá la misma estructura: continuará siendo un test con 30 preguntas y tres opciones de respuesta cada una, si bien, el tiempo para su realización se ampliará en relación a la duración del vídeo que incluya. La previsión es que esta actualización se incorpore en el último trimestre del año, ya que la utilización de contenidos audiovisuales en la prueba de conocimientos teóricos se recoge ya en el Reglamento General de Conductores tras su modificación.

«Se va a seguir examinando tanto de circuito cerrado como de circulación en vías abiertas, pero para el teórico realmente lo que ofrecemos a los ayuntamientos es que puedan seguir manteniendo este servicio y que lo presten en mejores condiciones, porque vamos a tener aulas que sean totalmente accesibles. Todo lo que hacemos es intentar mejorar para dar un servicio de calidad», añade Pérez, quien concluye que la total informatización de esta prueba de conocimientos teóricos es también una puerta de acceso a la Administración Electrónica: «Porque en los exámenes teóricos damos la opción a los aspirantes de solicitar Cl@ve con nosotros, y en el plazo de una hora pueden tener la nota de la prueba teórica accediendo a aplicación MiDGT«.