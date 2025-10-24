Hyundai Pony, el primer coche coreano, cumple 50 años

Canal Motor Viernes, 24 de octubre 2025, 13:53 Comenta Compartir

Cincuenta años después de su lanzamiento en 1975, el Hyundai Pony se consolida como el hito fundacional y el punto de partida de la industria automovilística de Corea del Sur.

Concebido para democratizar la movilidad, el Pony fue el primer vehículo de producción desarrollado íntegramente en el país, sentando las bases para el éxito internacional de Hyundai Motor Company.

Bajo el liderazgo de su fundador, Ju-yung Chung, Hyundai se propuso demostrar que la industria nacional podía competir globalmente.

El desarrollo del Pony fue un proyecto de colaboración internacional pionero:

Diseño Italiano: El diseño de la carrocería fue encomendado al prestigioso estudio Italdesign, dirigido por Giorgetto Giugiaro, conocido por iconos como el Volkswagen Golf.

Ingeniería Combinada: La ingeniería y producción locales se complementaron con tecnología mecánica de Mitsubishi Motors.

Capacitación Propia: Hyundai envió a diez ingenieros coreanos a Turín para adquirir experiencia práctica, lo que permitió al equipo sentar las bases de su futura capacidad de desarrollo propio mediante la ingeniería inversa.

Los orígenes del «primer» coche coreano El Pony fue la culminación de un ambicioso plan de Hyundai de desarrollo de tecnologías y procesos propios para iniciar su propio camino en la industria del automóvil. Lanzado en 1975, fue el primer automóvil coreano de desarrollo propio: todo el coche se desarrolló en Corea y el 90% de sus componentes eran de fabricación nacional. Democratizó la propiedad del automóvil el Corea, brindó libertad de movimiento a la nueva clase media y fue el primer coche de miles de familias y pequeños negocios de reparto, que necesitaban un vehículo económico, capaz y fiable. Con un elegante diseño de Giorgetto Giugiaro, una mecánica eficiente y robusta, y espacio en el habitáculo para una familia, el Pony se convirtió en un símbolo y acaparó la mitad de las ventas de automóviles de pasajeros en Corea. En su segunda generación (1982-1990), el Pony cruzó las fronteras y comenzó a exportarse a Oriente Medio, África, Sudamérica, Canadá y Europa Occidental.

El Pony fue presentado por primera vez a escala internacional en el Salón del Automóvil de Turín en octubre de 1974, destacándose como el primer modelo coreano en un evento global.

Su producción comenzó en la planta de Ulsan en diciembre de 1975, logrando un nivel de fabricación nacional cercano al 90% de sus componentes. Tras su comercialización en enero de 1976, se consolidó rápidamente, alcanzando una cuota del 44% del mercado nacional de turismos en su primer año completo.

Su vocación global se confirmó ese mismo año: el Reino Unido se convirtió en el primer mercado extranjero en comercializar el Pony, abriendo la puerta a la exportación a Bélgica, Grecia, Países Bajos, Ecuador y Colombia. Su éxito internacional, con más de 67.000 unidades exportadas entre 1976 y 1985, afianzó la posición de Hyundai como fabricante global.

El Pony se ofreció con motorizaciones de gasolina de 1,2 y 1,4 litros con tracción trasera. El modelo destacaba por su simplicidad, fiabilidad y enfoque en la seguridad, incorporando frenos de disco delanteros y columna de dirección colapsable.

Medio siglo después, el legado del Pony es más visible que nunca. Su espíritu pionero y su estética funcional, con líneas geométricas limpias, sirven de inspiración para los modelos eléctricos de nueva generación de Hyundai:

N Vision 74: Reinterpreta el prototipo Pony Coupé Concept de 1974 (también diseñado por Giugiaro, y con rasgos estilísticos compartidos con el DeLorean DMC-12) como un laboratorio de movilidad de hidrógeno.

El Pony, que continuó su evolución con el Pony II de 1982 y el Pony Excel de 1986 (el primer coreano en EE. UU.), sigue siendo un símbolo de progreso y la filosofía de Hyundai de acercar la movilidad y la tecnología a un público amplio.