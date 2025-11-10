¿Te imaginas dejar el coche en la entrada de un parking y que se aparque solo? Ya es una realidad

N. S. Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:00 Comenta Compartir

La recién presentada marca automovilística china LEPAS llevará el aparcamiento autónomo a un nuevo nivel. El sistema APA de siguiente generación permitirá al conductor bajarse del coche y caminar hacia su destino, mientras el vehículo se estaciona, apaga y bloquea de forma autónoma. Todavía un paso más allá, el sistema VPD (Valet Parking Driver), desarrollado en conjunto con Huawei, permitirá al conductor dejar el coche en la entrada de un gran parking y despreocuparse de su estacionamiento: el vehículo buscará una plaza libre, conducirá hacia ella de forma autónoma -reconociendo obstáculos, otros vehículos y peatones-, estacionará de forma automática y enviará un mensaje confirmando el estacionamiento y la plaza en la que se encuentra cuando la maniobra haya finalizado.

Primero, la función APA (Automatic Parking Assist) puede maniobrar y estacionar en cuestión de segundos, ya sea en espacios paralelos, perpendiculares o incluso en plazas extremadamente estrechas, con márgenes inferiores a 20 cm. Su funcionamiento es muy sencillo. Una vez hemos llegado a un lugar de estacionamiento, el conductor abre la aplicación y en la pantalla central aparece una imagen cenital del entorno del vehículo, que resalta con líneas azules las plazas que están libres o los posibles lugares de estacionamiento. El conductor solo tiene que pulsar en el espacio en el que quiere aparcar y el sistema realiza todas las maniobras de forma autónoma, con absoluta suavidad, seguridad y precisión.

Ampliar Aparcamiento autónomo P.F.

La segunda, RPA (Remote Parking Assist), permite al conductor maniobrar el vehículo desde el exterior utilizando su teléfono móvil como mando a distancia. Esta tecnología ofrece una solución práctica para estacionar o sacar el coche en espacios muy estrechos, donde abrir las puertas o maniobrar desde dentro sería difícil o imposible. La interfaz de la aplicación es muy sencilla e intuitiva, y permite controlar a distancia el movimiento el coche de una forma segura.

Durante todo el proceso, el coche se desplaza lentamente, mientras el sistema mantiene activo el control de distancia mediante radares ultrasónicos y cámaras 360 grados. Si el vehículo detecta un obstáculo, peatón o vehículo cercano, se detiene automáticamente. El conductor puede detener el proceso en cualquier momento soltando el botón del teléfono (función de seguridad «hold-to-move»). Cuando el coche completa la maniobra de aparcamiento, cambia automáticamente a modo P y el sistema confirma el estacionamiento exitoso en la pantalla del teléfono.

Detrás de las funciones de APA (Automatic Parking Assist) y RPA (Remote Parking Assist) se encuentra una arquitectura de hardware y software de última generación que combina percepción de entorno, procesamiento de datos en tiempo real e inteligencia artificial aplicada al control dinámico del vehículo.

El LEPAS L8 utiliza un conjunto de cámaras de alta resolución para ofrecer una visión panorámica de 360 grados. Las cámaras detectan líneas de aparcamiento, bordillos, peatones y obstáculos con precisión. Estas cámaras trabajan junto a un sistema de radar ultrasónico que mide las distancias cortas. Toda esta información se combina mediante un proceso de fusión de sensores, que genera una reconstrucción virtual del entorno que se actualiza varias veces por segundo.

El corazón del sistema es un SoC (System-on-Chip) de alto última generación, que ejecuta simultáneamente la detección de objetos y la planificación de trayectoria, ajustando el ángulo de dirección, aceleración y frenado en tiempo real; sobre un software desarrollado con algoritmos de inteligencia artificial que se han entrenado con millones de maniobras de aparcamiento en múltiples escenarios.

Temas

Inteligencia artificial