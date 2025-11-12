BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Neumáticos KM0 P.F.

Neumáticos KM0 gana la sentencia que le refuerza como marca

Canal Motor

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:00

El Tribunal Supremo en su Sentencia número 1506/2025, ha dado la razón de forma clara y definitiva a Neumáticos KM0 S.L., reconociendo su derecho exclusivo sobre la marca Neumáticos KM0 y condenando a las empresas Neumáticos Km Zero Franquicias S.L. y Km Zero Sur S.L, de las Palmas de Gran Canaria, por uso indebido y confuso de denominaciones similares a la marca registrada desde 2009.

La sentencia pone fin a un largo proceso judicial y establece una condena ejemplar, que incluye el cese inmediato del uso indebido de la marca, retirada de toda publicidad y material corporativo con el nombre «KM Zero Neumáticos de Ocasión» y el pago de una indemnización económica a Neumáticos KM0 S.L.

El fallo del Supremo marca un precedente en la defensa de las marcas registradas y competencia leal dentro del sector del neumático, y refuerza la posición de Neumáticos KM0 como una marca sólida, reconocida y legalmente protegida en toda España, con independencia del ámbito geográfico de la actividad.

El procedimiento ha sido dirigido por PONS IP, despacho de abogados de alto nivel, especializado en derecho de marcas y propiedad industrial, en estrecha colaboración con el departamento jurídico interno de Neumáticos KM0 S.L, logrando entre ambos defender con éxito los intereses de la compañía y consolidar un resultado que refuerza el valor de la protección de marca en el sector.

«Esta sentencia reconoce muchos años de trabajo y esfuerzo por consolidar una marca que hoy es referente en el sector. Nos alegra que se respalde ese esfuerzo y se proteja la identidad que tanto nos ha costado construir», ha declarado Israel Gutiérrez Ramiro, fundador y director de Neumáticos KM0.

Con ocho centros operativos en la Comunidad de Madrid y una trayectoria de casi dos décadas, Neumáticos KM0 ha logrado consolidarse como una de las principales redes independientes de neumáticos del país, destacando por su volumen de operaciones, profesionalidad y atención al cliente.

