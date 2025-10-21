BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Wally López (DJ), Jaspeante (tecnología) y Cenando con Pablo (gastronomía), coprotagonistas de la serie junto a Lara Álvarez F. P.

Opel Estrena 'German SUV & Friends', una miniserie digital con Lara Álvarez y sus nuevos SUV

Canal Motor

Martes, 21 de octubre 2025, 15:25

Comenta

Opel España ha presentado su nuevo proyecto de contenido digital: la miniserie «German SUV & Friends». La producción, diseñada especialmente para redes sociales y entornos digitales, cuenta con la participación de la presentadora Lara Álvarez como protagonista, junto a los nuevos SUV de la marca: el Opel Mokka, el Frontera y el Grandland.

La miniserie constará de 10 capítulos que se emitirán semanalmente. La producción busca combinar humor, emociones y la conexión con los vehículos, ofreciendo una experiencia ágil y entretenida.

Lara Álvarez está acompañada por conocidos talents y creadores de contenido, que son coprotagonistas de la serie: el DJ y productor Wally López, Jaspeante (especializado en tecnología) y Cenando con Pablo (dedicado a la gastronomía). Estos coprotagonistas recorrerán, junto a Lara, territorios temáticos como la música, la tecnología y la gastronomía.

La miniserie, que sigue las fases del enamoramiento, se estrenará el lunes 27 de octubre y se podrá seguir hasta el 29 de diciembre. Cada episodio explorará una fase específica, desde «El Flechazo» a «La Decisión Final».

Los capítulos estarán disponibles en las cuentas de Opel en Instagram (@OpelSpain) y Youtube (@OpelSpain), así como en las cuentas de Instagram de los cuatro protagonistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia abandona Miranda escoltada por la policía tras días de enfrentamientos vecinales
  2. 2 Una mujer en silla de ruedas, atropellada por una furgoneta en Burgos
  3. 3 El incendio de una estación de servicio en Burgos obliga a evacuar a diez transportistas mientras dormían
  4. 4 Las condiciones para alquilar un bar con casa por 73 euros en un pueblo histórico de Burgos
  5. 5 Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad
  6. 6 Burgos concentra un tercio de los gigantes empresariales de Castilla y León
  7. 7 Felipe VI resalta que Antolin es «ejemplo de excelente convergencia entre origen y destino»
  8. 8 Felipe VI alaba en Burgos la apuesta de las empresas familiares porque son «un pilar de la economía»
  9. 9 Los 19 pueblos de Burgos que tendrán sus depuradoras controladas para garantizar la calidad del agua
  10. 10 Dos incendios inquietan a la provincia de Burgos en la noche del domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Opel Estrena 'German SUV & Friends', una miniserie digital con Lara Álvarez y sus nuevos SUV

Opel Estrena &#039;German SUV &amp; Friends&#039;, una miniserie digital con Lara Álvarez y sus nuevos SUV