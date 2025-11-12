En directo | García Ortiz afirma que movilizó a la Fiscalía para desbaratar el «intento de intoxicación» del jefe de gabinete de Ayuso

16:48

«La noche es dinámica en relación a los medios de comunicación. Después de la noticia de El Mundo, van ocurriendo cosas. En primer lugar, la noticia alimenta a otras. Hay un hecho muy relevante y es que a las 22.10 horas La Sexta, casi para rebatir lo que dice El Mundo, lanza otra información muy detallada. Después ocurre otra intervención del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid porque está mandando a dos chats, donde hay 50 periodistas, una transcripción del fiscal y una coletilla de »le ofrece y después lo retira« y acaba diciendo »todo sucio«. Esto nos alerta todavía más, sobre todo cuando vemos que se hace público a través de un tuit».