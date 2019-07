Monasterio dice que en el Orgullo se «denigra la dignidad de las personas» Participantes en una manifestación LGTB en Barcelona. / Efe La celebración tendrá lugar el próximo sábado en Madrid EFE Madrid Martes, 2 julio 2019, 12:07

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha dicho que en fiestas como la del Orgullo «se denigra la dignidad de las personas» al exhibirse los participantes «de forma poco decorosa» y haber «actos explícitos sexuales en la calle en horario diurno». «Cuando una madre, un padre, puede salir con dos niños del portal de su casa, no tiene por qué encontrarse con ese espectáculo», ha añadido en una intervención en La Contra TV.

Monasterio ha exigido «un mínimo de civismo, un mínimo de respeto a los demás y un mínimo de respeto a la persona».«Incluso los miembros de ese colectivo (LGTBI), no me gusta hablar de colectivo porque nosotros no colectivizamos pero como los demás partidos llaman colectivo vamos a hablar así, yo creo que no se sienten cómodos con la caricatura que se hace de ellos», ha comentado.

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid ha vuelto a pedir trasladar las fiestas y la manifestación del Orgullo, que tendrá lugar el próximo sábado, del centro de Madrid a la Casa de Campo para que los representantes del colectivo LGTBI puedan estar en un lugar «donde no se agreda a muchos madrileños».

«Diría lo mismo si tenemos una fiesta del orgullo de ser mujer y aparecen 3.000 mujeres desnudas a las 12 del mediodía en Madrid. Tampoco tendrían que estar ahí y diría que se fueran a la Casa de Campo», ha sostenido.