Fotografía de archivo del 14/02/2013 de la periodista y exdiputada en el Congreso por el PSC Anna Balletbó. EFE

Muere Anna Balletbò, la diputada que salió del Congreso el 23-F por estar embarazada

Durante su carrera política destacó por su labor a favor del feminismo y la defensa de los Derechos Humanos

A. A.

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:24

Comenta

La política y periodista Anna Balletbò falleció este viernes a los 81 años. Diputada por el PSC desde 1979 hasta el año 2000, Balletbò estaba en el hemiciclo cuando fue asaltado por un grupo de guardias civiles comandado por el teniente coronel Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981. Los golpistas permitieron la salida de la socialista del Congreso al estar embarazada. Según relató años después, durante la asonada se entrevistó con el Rey quien le solicitó información sobre los efectivos que habían ocupado la Cámara baja. También rebeló que don Juan Carlos la informó personalmente que él estaba del bando de la democracia.

Nacida en Santpedor (Barcelona) en 1943, compaginó su carrera política con la docencia en la facultad de Ciencias de la Información de la Universitat Autònoma de Barcelona. Como diputada fue una fiel defensora del feminismo. También presidió la Fundación Olof Palme, organismo que vela por el respeto a los derechos humanos.

«Se nos va un referente del socialismo, una mujer pionera, comprometida con los valores democráticos, que ayudó a construir el país que ahora somos», señaló a modo de recuerdo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

