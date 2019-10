Hacía tiempo que no citaba a los Manos de topo: hay que ser rubia al menos una vez en la vida. Y ahí está Carolina Bescansa, que de pronto ha aparecido rubia y guapa. Hay esperanza para todas. Hasta ahora es lo más sorprendente de Más País, el partido de Errejón. Bescansa, que de madre exhibidora de niño pasó a purgada, es la cabeza de lista por La Coruña para la elecciones del 10 de noviembre. Me sentí muy cerca de Bescansa, una de las fundadoras de Podemos, cuando se demostró que era la persona más torpe de España al filtrar el documento que proponía derrocar a Pablo Iglesias. Que nunca se trata de lo que hagas, se trata de que te pillen. Y ahora mírenla con ese cambio de imagen. Tan mona. Que ya estoy harta de ver a Torra con esa piel tan fina y brillante, además de la caradura de decir que los violentos en las calles catalanas son unos infiltrados.

Aunque también resulta sorprendente dentro del partido de Errejón que Rita Maestre sea la portavoz nacional de Más País y una de las estrategas de la campaña para el 10-N. Sin dar el salto a la política nacional. Pero, vaya, si Errejón habla como El Fary, tampoco puede recriminarse a Rita Maestre que hable como Tamara Falcó. El problema es que ella asaltaba capillas en sujetador. Tamara como mucho empotraba su Mini contra un Starbucks. Y eso debería estar premiado.

En un documental, un chino que había regresado a su país hizo un análisis sobre el nuestro. «España es como la China de antes. No está ni muy bien ni muy mal». En Hong Kong, los manifestantes cantan 'Do you hear the people sing?', de 'Los Miserables'. En Cataluña, el 'Bella Ciao'. Lo que no sé es si lo cantan los infiltrados o sólo los borregos. Yo tiraría de los Manos de topo. Con lo de la rubia (Bescansa o no) y con 'Ese escote te impide ser buena persona'.