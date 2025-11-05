Azucena: Tres décadas vistiendo la infancia con estilo, calidad y ternura

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:09 | Actualizado 18:28h. Compartir

Durante 30 años, Azucena se ha convertido en un referente en moda, calidad y cercanía. Situada a dos pasos de la Plaza Mayor de Burgos, este emblemático local ha vestido a generaciones enteras de bebés, niños y adolescentes, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia: ofrecer las mejores prendas y el trato más cálido con las marcas más punteras.

En Azucena encontrarás una cuidada selección de marcas reconocidas por su excelencia y diseño, como Tutto Piccolo, IDO, Sarabanda, Mayoral, Amaya, Granlei, Cocotes, Nachete, Rahigo, Diacar, Boboli y Abel y Lula. Cada una aporta su propio estilo, desde los conjuntos más dulces para bebés prematuros y primeras puestas, hasta las últimas tendencias para chicos y chicas adolescentes que buscan marcar su personalidad sin renunciar a la comodidad, la calidad y las tendencias más actuales.

La tienda ofrece un universo de moda donde se cuidan todos los detalles: tejidos suaves, cortes cómodos, colores actuales y complementos irresistibles. Entre sus encantos destacan los gorros y bufandas de punto, las mochilitas y bolsitos que enamoran a las más pequeñas, ideales para completar cualquier look con un toque especial.

Además, en Azucena el cliente siempre se siente en casa. El personal que la conforma mantiene viva la filosofía que la vio nacer: una atención personalizada, cercana y amable, donde cada familia recibe asesoramiento para encontrar la prenda perfecta. La experiencia de compra se convierte así en un momento agradable, lleno de confianza y cariño.

Web: www.azucenakids.es

Dirección: Calle del Cardenal Segura, 1, 09003 Burgos

Teléfono: 947 20 53 30

Instagram: @azucena_kids

Horarios: De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17: a 20:30. Sábados de 10:00 a 14:00h.

Con los ojos puestos ya en los regalos navideños, en Azucena encontrarás desde ropa más formal para poner a nuestros hijos bien guapos hasta regalitos encantadores como sus bolsitos y mochilas, con ese toque de distinción que caracteriza la tienda.

Treinta años después, Azucena sigue creciendo con la misma ilusión del primer día, vistiendo a los más pequeños con el amor y la dedicación de quienes entienden que la moda infantil es, ante todo, una forma de cuidar y celebrar cada etapa de la infancia. Descubre si todavía no lo has hecho su planta superior donde encontrarás la mejor moda hasta los 18 años.

