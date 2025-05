Casa por Casa ofrece hogares a lo largo de toda la provincia de Burgos

Viernes, 23 de mayo 2025, 08:26 Compartir

En un mundo en el que todo parece uniformarse, elegir un hogar no es solo una decisión práctica: es un acto de autenticidad. Para quienes buscan algo más que cuatro paredes, Casa por Casa Inmobiliaria lanza su nueva línea Casa por Casa Inmobiliaria Rural: una propuesta que combina su reconocida experiencia profesional con una pasión desbordante por el entorno rural de Burgos. Porque hay casas, y luego están los hogares especiales.

Esta nueva línea está pensada para personas originales, valientes, que no se conforman con lo común. Dos joyas arquitectónicas en entornos privilegiados de la provincia te esperan. No son solo propiedades, son pequeños universos donde vivir de forma única. Lugares que te eligen tanto como tú los eliges a ellos.

La Posada del Pintor (Las Quintanillas): Un hogar con historia y alma

A tan solo 12 kilómetros de Burgos, se alza majestuosa La Posada del Pintor, una casa del siglo XVIII que ha sabido mantener la nobleza de su arquitectura original. Piedra, madera y una calidez casi mágica envuelven cada rincón. No se trata solo de una casa rural, sino de una experiencia de vida profunda, auténtica.

Cada día se convierte en un encuentro con la historia, rodeado del susurro del jardín y la riqueza cultural del entorno. Las habitaciones, amplias y acogedoras, el restaurante de cocina tradicional, la chimenea y la biblioteca transforman esta casa en un lugar para quedarse, para conectar, para vivir.

El Molino (Vilviestre de Muñó): Una película hecha realidad

A 25 kilómetros de Burgos, entre alamedas y campos infinitos, se encuentra El Molino, una casa rural completamente reformada que ofrece un ambiente de cuento. Cada mañana comienza con el sonido de gansos, patos y pavos reales, en una estampa que parece sacada de otro tiempo.

Este lugar es una joya escondida, donde la naturaleza y el descanso conviven en armonía. Aquí se rodó la película The Way, una historia de transformación en el Camino de Santiago, y no fue por casualidad. El Molino representa un estilo de vida diferente, más conectado con lo esencial y con uno mismo.

Casa por Casa Inmobiliaria Rural: Encontrar lo verdaderamente especial

En Casa por Casa trabajamos cada venta como si fuera única, y en el caso de nuestros hogares rurales, lo son. Gracias a nuestro equipo multidisciplinar —jurídico, comercial, administrativo y de marketing— garantizamos una gestión profesional y transparente. Pero lo que realmente marca la diferencia es nuestra pasión por lo rural, por esos hogares con carácter, con alma, con historia.

CASA POR CASA INMOBILIARIA Instagram: @casa_por_casa

Dirección: Av. Del Cid Campeador, 10 Bajo; 09005 Burgos.

Teléfono: 947 023 102

Email: info@casaporcasainmobiliaria.com

Horarios: L-V 09:30 – 14:00 y 17:00 – 20:00 horas.

Es el momento de elegir un hogar que refleje quién eres de verdad. En Burgos te espera algo más que una vivienda: te espera un lugar con alma, con carácter, con historia. Lo verdaderamente especial no se fabrica, se descubre. Casa por Casa Inmobiliaria Rural te abre las puertas a espacios únicos, pensados para quienes buscan vivir de forma diferente. Hogares auténticos para personas que eligen con el corazón.

