HQ La Galería, en Burgos, ofrece amplios jardines, parques infantiles y servicios diseñados para familias

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:19 Compartir

En Burgos, tanto los vecinos de la capital como los de toda la provincia tienen al alcance de la mano una experiencia hotelera de primer nivel gracias al Hotel HQ La Galería. Este moderno y acogedor establecimiento ofrece todo lo necesario para desconectar, descansar y disfrutar, ya sea en pareja, con amigos, en familia o incluso en solitario, sin necesidad de buscar destinos lejanos. Situado en un entorno tranquilo y bien comunicado, HQ La Galería combina el confort de unas instalaciones cuidadas al detalle con una oferta gastronómica y de ocio pensada para todos los públicos.

Ampliar

Encontrar un destino que guste a todos los miembros de la familia no siempre es fácil. Mientras los más pequeños quieren moverse sin parar, los padres anhelan un poco de calma. HQ La Galería, con su entorno verde y su diseño familiar, logra ese equilibrio tan buscado: un lugar donde las vacaciones fluyen sin prisas ni preocupaciones.

Espacios amplios, cómodos y seguros

Rodeado de más de 4.500 metros cuadrados de jardines, el hotel ofrece amplios espacios al aire libre para correr, jugar y explorar con seguridad. En el exterior, los niños disfrutan de columpios y zonas de ocio, mientras que en el interior encuentran un parque infantil cubierto con piscina de bolas, perfecto para los días fríos o lluviosos.

El restaurante La Galería convierte la hora de comer en un momento de disfrute para todos. Su comedor principal cuenta con áreas de juegos anexas, de modo que los niños pueden divertirse mientras los adultos saborean los asados al horno de leña, especialidad de la casa. Además, los menús infantiles están pensados para satisfacer a los paladares más exigentes —y pequeños— de la familia.

Ampliar

Las habitaciones amplias y luminosas, con opciones triples y supletorias, aseguran un descanso cómodo. Las pistas de pádel, el amplio aparcamiento y la ubicación bien comunicada hacen que todo resulte fácil, desde la llegada hasta la salida. Para que el único objetivo sea disfrutar.

Hotel-Restaurante HQ La Galería Web: https://www.hqlagaleria.com/

Dirección: Calle López Bravo nº4. 09001 Burgos.

Teléfono: 947 292 606

Email: hotel@hqlagaleria.com

Horario: Atención al cliente 24 horas.

Al caer la tarde, los jardines se llenan de risas infantiles mientras los padres descansan en la terraza con una copa de vino. Es el tipo de escapada que todos recuerdan: sencilla, auténtica y sin estrés. Porque en HQ La Galería, las vacaciones familiares no se miden en kilómetros, sino en sonrisas.

HQ La Galería demuestra que no hace falta viajar lejos para vivir momentos memorables. Aquí, la tranquilidad, la buena mesa y la diversión familiar se combinan para crear recuerdos que perduran mucho después de volver a casa.

Temas

Publicidad

Burgos