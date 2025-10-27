Halloween en Gamonal: cuando las leyendas despiertan entre calabazas y brujas Con la llegada del 31 de octubre, las calles de este popular barrio burgalés se llenan de vida

Gamonal vuelve a transformarse. Con la llegada del 31 de octubre, las calles de este popular barrio burgalés se llenan de vida. Esqueletos, brujas, calabazas, gatos negros y catrinas se adueñan del ambiente mientras la noche cae y el velo entre el mundo de los vivos y los difuntos parece hacerse más fino. Halloween ha llegado, y en Gamonal se vive con una intensidad especial.

Lo que antaño era una tranquila víspera del Día de Todos los Santos se ha convertido en una auténtica celebración de color, disfraces y tradiciones. El barrio entero se vuelca en una de las noches más esperadas del año: los locales de hostelería decoran sus fachadas con telarañas y luces tenebrosas, los escaparates se llenan de motivos macabros y los vecinos participan en actividades para todas las edades. «Ambientamos todo el barrio, una fiesta para todo Burgos», señalan desde las asociaciones de vecinos y hosteleros, que se han propuesto que ni un rincón quede sin su toque de misterio.

Además de la ambientación y las actividades, la Asociación de Comerciantes y Empresas de Servicios de Gamonal, Zona G, junto con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, han preparado un atractivo incentivo para quienes se acerquen a disfrutar del ambiente: un sorteo de Halloween que repartirá 10 Tarjetas Regalo 'Regala Gamonal' de 10 euros cada una, para gastar en los comercios adheridos. La promoción estará activa desde el 20 hasta el 31 de octubre, y podrán participar todas las personas mayores de edad residentes en Burgos que formen parte del Club del Genio y realicen sus compras en los establecimientos participantes.

Los ganadores se conocerán el lunes 3 de noviembre, una vez finalizada la festividad, cuando la calma regrese a las calles después de los sustos. El sorteo se desarrollará de forma totalmente aleatoria y se notificará a los afortunados a través de las redes sociales oficiales de Zona G.

Durante estos días previos al Día de Todos los Santos, las tiendas de Gamonal también sorprenderán a sus clientes con pequeños detalles terroríficos, porque aquí Halloween no se limita a una sola noche, los días previos se respira también la fiesta de Halloween.

Asociación de Comerciantes y Empresas de Servicios de Gamonal Zona G Web: https://www.zonag.com/halloween

Instagram: @comercioszonag

Así, entre brujas, calaveras y risas, Gamonal demuestra una vez más que las tradiciones pueden reinventarse sin perder su esencia. En este barrio, la magia del otoño se mezcla con la emoción del miedo, y las leyendas más oscuras cobran vida al calor de las luces naranjas y moradas que iluminan las calles.

Este año, Gamonal invita a todo Burgos a disfrutar del Halloween más divertido y terrorífico. Porque, por una noche, el barrio entero se convierte en un escenario donde los muertos bailan, los vivos sonríen… y todos, sin excepción, celebran juntos el misterio de la noche más esperada del año.

