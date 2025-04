La Importancia de tener un suelo pélvico saludable

Viernes, 4 de abril 2025, 11:47 Compartir

El suelo pélvico es una de las estructuras más importantes de nuestro cuerpo, aunque a menudo pasa desapercibida. Para arrojar luz sobre este tema, hemos visitado Avicena Centro que ofrece servicios de fisioterapia de suelo pélvico tanto para hombres, como para mujeres, así como servicios de fisioterapia general cuya responsable es la fisioterapeuta Minerva Riaño.

¿Qué es el suelo pélvico y qué funciones desempeña?

El suelo pélvico es una estructura corporal con forma de diafragma que está formada por un conjunto de músculos y ligamentos que se encuentran en la base de la pelvis. Es una parte fundamental del core o del tronco corporal, sobre él, incluyen también los músculos abdominales, el diafragma y la musculatura lumbar.

Su función principal es sostener los órganos ubicados en la pelvis y el abdomen, como el aparato urinario, digestivo y reproductivo. Además, es responsable de controlar la continencia urinaria y anal, permitiendo la retención o evacuación de la orina y las heces de manera adecuada.

¿Qué puede afectar a mi suelo pélvico?

El suelo pélvico se va a ver afectado por muchas situaciones cotidianas que van a afectar tanto a hombre como a mujeres y que pueden producir una disfunción perineal, entre ellas:

Deportes de impacto: hacen que nuestro suelo pélvico tenga que soportar muchas presiones pudiendo debilitarlo, favoreciendo las incontinencias y los prolapsos

Deporte de bicicleta: la presión mantenida y dolorosa del sillín de la bicicleta sobre nuestro periné hace que se pueda generar tensión muscular y dolor perineal.

Estreñimiento crónico: cada esfuerzo durante la defecación actúa como un 'microparto' para la musculatura pélvica y el acúmulo de heces a nivel intestinal genera mucha distensión de los tejidos.

Cirugías a nivel perineal (fisuras anales, hemorroides,…): las intervenciones quirúrgicas dejan 'lesiones' en mayor o menor grado allí donde se interviene como distensión de tejidos, extirpación de tejidos, cicatrices…que a medio o largo plazo generan problemas perineales como incontinencias, dolores postcicatriz…

Estrés: como no, el estrés no es bueno para nada, pero mucho menos para nuestro suelo pélvico. La tensión perineal mantenida debida al estrés da como resultado dolores perineales, vaginismos, disfunción eréctil e incontinencias por hipertonía, etc.

Por otro lado, las mujeres van a experimentar cambios en su suelo pélvico por diversos factores:

El embarazo, el parto y el postparto: estas situaciones vitales generan en la mujer cambios hormonales que afectan directamente a nuestro periné y además, generan cambios estructurales en el cuerpo de la mujer como son el aumento de peso a nivel abdominal cambiándonos la posturas, la respiración…o el impacto directo que tiene el parto sobre nuestro periné. Todo ello, hace que podamos tener sintomatología perineal como incontinencias, prolapsos, dolores perineales y en las relaciones sexuales…

La menopausia: el cambio hormonal que se produce en esta etapa de la vida de la mujer provoca el síndrome genitourinario con atrofia, sequedad, debilidad perineal…generando incontinencias, dolor en las relaciones y picor genital.

Cirugías a nivel genital (histerectomías…): como hemos comentado antes, cualquier cirugía genera alteración en los tejidos intervenidos y podemos tener síntomas como dolores, prolapsos, incontinencias…

Y los hombres pueden ver afectada su salud perineal por:

Cirugías de próstata: este tipo de cirugías generan en el hombre incontinencias urinarias y disfunción eréctil en mayor o menor grado dependiendo de cómo de intervencionista haya sido la cirugía.

Todas estas situaciones pueden provocar en nuestro suelo pélvico diversos problemas de salud, que como hemos comentado van desde la incontinencia urinaria, los prolapsos, hasta dolores lumbares y disfunciones sexuales.

Si experimentas cualquiera de estos síntomas, por leves que sean, es importante acudir a consulta, una buena valoración de suelo pélvico hace que evitemos patologías mayores.

En ocasiones, tendemos a normalizar ciertas situaciones, como pérdidas de orina leves al reír o toser, pero es fundamental no ignorarlas y buscar la orientación del especialista, nos trasladan desde Avicena.

Suelo pélvico sano

«Lo ideal sería que tuviésemos conciencia de la importancia del suelo pélvico y lo integráramos en nuestra rutina diaria. Sin embargo, debido a factores culturales sigue siendo un tema tabú en muchas sociedades», apunta la fisioterapeuta Minerva Riaño.

Si desde la infancia se fomentara el conocimiento de esta zona del cuerpo, «nos daríamos cuenta de que el suelo pélvico trabaja en conjunto con otros músculos del cuerpo, activándose involuntariamente en actividades cotidianas como levantar peso», añade.

Como se trata la fisioterapia de suelo pélvico en Avicena Centro

La fisioterapia de suelo pélvico es una especialidad que aborda diversas patologías perineales, como problemas relacionados con el control de la vejiga, estreñimiento, incontinencias urinarias, prolapsos y dolores perineales después de intervenciones quirúrgicas o traumas.

También apoya a las mujeres durante el embarazo y el postparto, ayudando a preparar el cuerpo y el periné para el parto y facilitando la recuperación después.

Para tratar estas afecciones, en Avicena Centro se utilizan diversas técnicas fisioterapéuticas como terapia manual, punción seca, diatermia, sillón Tesla Care, neuromodulación no invasiva Nesa, electroestimulación, biofeedback, pilates y gimnasia abdominal hipopresiva.

En cuanto a la fisioterapia general, Minerva trata problemas musculo-esqueléticos y los relacionados con dolor de espalda y control postural empleando el pilates, el ejercicio terapéutico…con el fin de aliviar las dolencias crónicas y mejorar el día a día de los pacientes.

